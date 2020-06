Adriana Volpe, il marito sgancia la bomba: è crisi profonda, il gossip

Adriana Volpe e Roberto Parli, la crisi è tutt’altro che superata. Anzi sembra sempre più profonda. Certo la conduttrice e l’imprenditore, per carattere e stile, non sono persone che si prestano a teatrini televisivi, a dare in pasto il loro rapporto a qualche talk, ma certe parole, seppur poche e dette a denti stretti, pesano come macigni. E nelle ultime ore Parli ne ha sganciate alcune che hanno il peso di una ‘bomba’ sul suo rapporto. Da quando la trentina ha fatto il suo ingresso al Grande Fratello Vip, indirettamente si è cominciato anche a conoscere un po’ meglio l’uomo che le sta accanto. Ne è emersa una persona riservata, lontana dal mondo dello spettacolo, parecchio legata alla tradizione familiare. Famiglia, appunto, quel concetto che pare in questo momento essere non poco scricchiolante in casa Volpe-Parli…

Roberto Parli: “Girate la domanda ad Adriana”

Perché Roberto non sta accanto alla figlia Gisele e alla moglie? Perché ha un comportamento così strano? Sono domande dirette che ha scritto una ‘seguace’ Instagram proprio al marito della Volpe, che ha risposto in modo secco. “Gira la domanda a lei”, che tradotto significa fate tale domanda ad Adriana. Una replica, come si diceva, di poche parole ma che ha un peso assai pesante. Perché sembra proprio che in quel pugno di lettere ci sia la prova lampante che il legame sentimentale e familiare viva un periodo tutt’altro che entusiasmante. D’altra parte la Volpe, pochi giorni fa, confermava al magazine Chi di aver trascorso un momento matrimoniale sicuramente non idilliaco di recente. Poi però era spuntata alla festa di Fabio Testi (la reunion di alcuni ex concorrenti del GF Vip 4) in compagnia del marito. Il gossip a quel punto si è placato. Oggi invece riesplode…

Adriana e Roberto, dopo il Grande Fratello Vip più ombre che luci

Dopo l’esperienza nel reality più spiato d’Italia, che qualcosa si sia guastato nella love story, appare più che palese. La coppia non si è praticamente mai mostrata assieme e ha trascorso poco tempo ‘familiare’. Prima c’è stato il lockdown ed, essendo l’uno in Svizzera e l’altra a Roma, era difficile vedersi. Ora però non ci sono più alibi. Eppure la distanza resta. Motivo? Forse bisogna seguire la strada tracciata da Roberto: chiedere “a lei”.