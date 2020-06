Reunion Grande Fratello Vip a casa di Fabio Testi: perché non sono stati invitati tutti i concorrenti

Negli scorsi giorni ha fatto parecchio chiacchierare la reunion del Grande Fratello Vip a casa di Fabio Testi. L’attore ha messo a disposizione la sua grande tenuta nei pressi di Verona per riabbracciare i suoi ex coinquilini. Diversi i presenti ma molti gli assenti, tanto che più di qualcuno ha fatto domande sui social network. Perché, solo per citarne alcuni, Antonio Zequila, Sossio Aruta, Licia Nunez, non erano presenti al weekend? Finalmente è arrivata la risposta dal padrone di casa, che se n’è praticamente lavato le mani: la colpa, a detta dell’interprete 78enne, è tutta di Fernanda Lessa.

È stata Fernanda Lessa a decidere chi invitare e chi no

“Io non ho fatto niente, è colpa di Fernanda che era la mia vicina di letto. Così le ho detto: Fernanda organizza tu, decidi tu chi sta bene a te, chi vuoi tu, invita tu a casa mia…E Fernanda ha fatto i suoi inviti. Io ho soltanto messo a disposizione la casa e tutto il resto”, ha spiegato Fabio Testi al settimanale Chi, nel numero in edicola da mercoledì 17 giugno. Dunque l’ex top model brasiliana ha preferito invitare: Adriana Volpe, Andrea Denver, Patrick Ray Pugliese, Sara Soldati, Andrea Montovoli, Teresanna Pugliese. Fuori dalla reunion: Antonio Zequila, Rita Rusic (che su Instagram ha ammesso di non aver ricevuto alcun invito), Paola Di Benedetto, Clizia Incorvaia, Paolo Ciavarro, Asia Valente, Elisa De Panicis, Sossio Aruta, Licia Nunez, Aristide Malnati, Antonella Elia, Valeria Marini, Pago, Serena Enardu, Carlotta Maggiorana, Barbara Alberti, Michele Cucuzza.

Retroscena della reunion del GF Vip a casa di Fabio Testi

Molti dei concorrenti del Grande Fratello Vip sono arrivati a casa di Fabio Testi con famigliari e amici. Adriana Volpe si è presentata con il marito Roberto Parli e la figlia Gisele, Teresanna Pugliese con la sua dolce metà Giovanni Gentile mentre Andrea Denver è stato accompagnato dalla fidanzata Anna. La modella Sara Soldati ha portato con sé Soleil Sorge, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne nonché ex naufraga dell’Isola dei Famosi. Come raccontato da Testi ci sono stati tanti momenti di svago e divertimento nel corso di questo lungo weekend. Ma non sono mancati i momenti di tensione: la Lessa è arrivata nella tenuta con il marito Luca e con la sua cagnolina in calore. “Io ho cinque cagnoni di cui tre maschi, neanche a dirlo le stavano sempre appresso”, ha confidato Fabio Testi.