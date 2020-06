Grande Fratello Vip, reunion a casa di Fabio Testi: chi c’è e chi non c’è

Tutti i concorrenti del Grande Fratello Vip che sono a casa di Fabio Testi

A due mesi dalla fine della quarta edizione del Grande Fratello Vip alcuni concorrenti si sono rivisti per una piccola reunion. Il luogo dell’incontro è la grande casa di Fabio Testi: l’attore possiede infatti una grossa tenuta nella provincia di Verona. E qui ha accolto diversi ex coinquilini quali: Adriana Volpe, Teresanna Pugliese, Andrea Denver, Patrick Ray Pugliese, Sara Soldati, Andrea Montovoli, Fernanda Lessa. Molti di loro sono stati accompagnati dai parenti, come nel caso della Volpe che è arrivata con la piccola Gisele, che ha nove anni. Teresanna si è invece presentata con il figlio Francesco e con il marito Giovanni, sposato nel 2018. Tutti i protagonisti della rimpatriata stanno condividendo scatti e video sui rispettivi profili social, suscitando parecchia curiosità soprattutto sugli assenti, che sono molti…

Chi non c’è nella villa di Fabio Testi per la reunion del GF Vip 4

Tra i grandi assenti della reunion a casa di Fabio Testi figura Antonio Zequila, che ha deciso di tagliare i ponti con tutti i concorrenti del Grande Fratello Vip 4. È stato lo stesso attore e modello napoletano a prendere questa decisione: come dichiarato in una recente intervista l’esperienza di quel reality show è ormai morta e sepolta. Rita Rusic ha fatto sapere sui social network di non essere stata invitata all’evento. Tra gli assenti pure: la vincitrice Paola Di Benedetto, Clizia Incorvaia, Paolo Ciavarro, Asia Valente, Elisa De Panicis, Sossio Aruta, Licia Nunez, Aristide Malnati, Antonella Elia, Valeria Marini, Pago, Serena Enardu, Carlotta Maggiorana, Barbara Alberti, Michele Cucuzza. Al momento non si conoscono i motivi di questa assenza: chi non è stato invitato e chi ha semplicemente declinato l’invito?

Alfonso Signorini al lavoro sulla quinta edizione del GF

Mentre gli ex concorrenti del Grande Fratello Vip trascorrono qualche giorno insieme dopo l’emergenza Coronavirus, Alfonso Signorini è al lavoro sulla quinta edizione del reality show. Il programma dovrebbe ripartire a settembre su Canale 5 e il giornalista e conduttore sta vagliando diversi provini. Secondo le ultime indiscrezioni potrebbe entrare nella Casa più spiata d’Italia Elisabetta Gregoraci ma pure l’ex tronista di Uomini e Donne Lorenzo Riccardi.