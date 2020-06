Soleil alla reunion GF Vip a casa di Fabio Testi: ecco perché ha partecipato

Soleil alla reunion del GF Vip 4 a casa di Fabio Testi: ecco perché l’influencer ha partecipato

In questi giorni, alcuni degli inquilini della Casa del Grande Fratello Vip 4 si sono ritrovati nelle tenute di Fabio Testi. L’attore, che dimora vicino al Lago di Garda, sponda veronese, ha organizzato un reunion per riabbracciare i compagni di viaggio del reality targato Mediaset. E tra i presenti c’è stata anche Soleil Sorgè, nota influencer, ex Pechino Express, Isola dei Famosi e Uomini e Donne. Ma non GF: dunque? Che ci faceva nella casa di Testi? L’italo-australiana è giunta in compagnia di Sara Soldati. Le due giovani rampanti sono partite assieme da Milano, vivendo un breve on the road sul suolo lombardo-veneto…

Soleil sbarca nella dimora di Testi grazie a Sara Soldati

Fabio Testi ha dato ospitalità non solo agli inquilini del GF Vip ma anche alle rispettive famiglie e agli ‘amici degli amici’. Così Sara Soldati ha deciso di portare con sé Soleil. Ecco perché anche lei ha partecipato alla ri-unione del cast del reality più spiato d’Italia, nonostante non abbia preso parte al programma. Ma a colpire di più non sono stati i presenti, bensì gli assenti. Sicuramente non tutti avranno potuto raggiungere casa Testi. Si è saputo, però, che c’è chi non ha ricevuto l’invito. Chi? Rita Rusic. Via social, l’ex di Vittorio Cecchi Gori, interrogata dai fan sulla sua assenza, ha detto schiettamente di non essere stata chiamata dall’attore. Chissà perché…

Adriana Volpe e Roberto Parli finalmente insieme

Nell’abitazione dell’attore, non è passata inosservata la presenza di Adriana Volpe assieme al marito Roberto Parli (con loro anche la figlia Gisele, 9 anni). Da tempo la coppia non si vedeva assieme e in molti hanno creduto che dopo il Grande Fratello Vip qualcosa nel matrimonio non funzionasse. E invece pare che tutto proceda per il meglio. Tra l’altro, grazie al nuovo impegno di Adriana con Tv8 (condurrà dal 29 giugno 2020 ‘Ogni mattina’, nuovo programma Sky), si sono accorciate le distanze: prima la Volpe era di base a Roma mentre ora è a Milano, decisamente più vicina al marito che cura diversi affari tra la Svizzera e Monte Carlo.