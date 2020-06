Adriana Volpe e Roberto Parli, fine del giallo sul matrimonio: unione

Adriana Volpe e il marito Roberto Parli, fine del giallo sul matrimonio

Voci, retroscena e smentite: sul matrimonio di Roberto Parli e Adriana Volpe, da quando è iniziato il Grande Fratello Vip 4, si è detto di tutto. E si è detto ancor più dopo la fine del reality. C’è chi ha addirittura ipotizzato una rottura. I diretti interessati hanno sempre smentito tale dinamica. Ora è finito il giallo attorno alla loro relazione. Il motivo che ha gettato non pochi dubbi sul rapporto è semplice: la distanza che è venuta a crearsi nella coppia. L’imprenditore, nelle scorse settimane, ha continuato a stazionare tra Lugano e Montecarlo, dove cura diversi affari. Adriana ha trascorso la quarantena a Roma con la figlia Gisele e negli ultimi giorni si è trasferita a Milano per iniziare una nuova avventura televisiva a Tv 8, dove, dal 29 giugno 2020, sarà impegnata nel programma ‘Ogni Mattina’, in onda dalle 10 alle 14. E…

Volpe e Parli, le tappe dopo il GF Vip 4

La Volpe, come è noto, ha abbandonato il GF Vip a causa della scomparsa del suocero. Giorni difficili, dove ha raggiunto Roberto in Svizzera. Dopodiché ha fatto ritorno nella Capitale. Parli è invece rimasto in terra elvetica. Finché c’è stato il lockdown e il divieto di spostarsi tra regioni e stati la coppia ha sottolineato che il non vedersi fosse chiaramente dovuto al rispetto delle norme. Ora la questione è cambiata. E infatti Roberto, nei giorni scorsi, come lui stesso ha documentato sui social, ha rivisto la figlia Gisele: il momento è stato immortalato con un bel filmato. Nelle scorse ore la conduttrice ha anche fatto visita a Fabio Testi, nel veronese. L’attore ha riunito una parte del cast del GF Vip 4, invitando nella sua tenuta anche le famiglie di alcuni inquilini. La Volpe si è presentata con la figlia e con Roberto, segno di un’unione ritrovata sotto tutti i punti di vista.

Adriana e Roberto finalmente insieme

Durante la festa organizzata da Fabio Testi qualcuno, spulciando le foto sui social degli invitati, ha notato uno scatto in cui Adriana appare in gruppo, abbracciata ad Andrea Denver (in posa per l’istantanea). Subito si è riacceso il mormorio. In molti non sapevano però che a poca distanza da loro c’era proprio Roberto. Insomma, il tempo del gossip su Adriana e il marito è terminato. E vissero felici e contenti…