Adriana Volpe, rivoluzione a Ogni Mattina: condurrà da sola, ecco perché

Cambiamenti in vista per l’ex gieffina, presentatrice sulla rete Tv 8. Il programma verrà condotto interamente da lei. Alessio viola abbandona

Importanti novità per Ogni Mattina il programma condotto da Adriana Volpe in compagnia di Alessio Viola. La linea editoriale della trasmissione che ha permesso ad Adriana Volpe di conquistare una buona parte del pubblico italiano muta. E a modificarsi sarà proprio la conduzione del programma.

Infatti, si è deciso di dare molto più spazio all’intrattenimento piuttosto che all’informazione. Per questo motivo Alessio Viola lascia la trasmissione. In ogni caso sarà comunque impegnato sulla stessa rete con lo speciale d’informazione del 23 dicembre intitolato “Venti 2o..Quasi 21”. Per lui altre novità in arrivo. Un nuovo programma di infotainment che dovrebbe andare in onda dalla prossima primavera. La materia che tratterà sarà totalmente incentrata sull’informazione.

E così, buone notizie per Viola ma soprattutto per Adriana, che si ritroverà a condurre in solitudine Ogni Mattina e con uno spazio tutto suo. Nonostante le difficoltà che ultimamente il programma ha dovuto affrontare, come ad esempio un abbassamento dello share preso di mira poi dallo stesso Giancarlo Magalli, Adriana non si arrende. Diverse analisi su Ogni Mattina hanno fatto percepire infatti che il pubblico è molto più interessato allo spazio di Adriana e del suo intrattenimento. Ecco, dunque, i motivi per i quali si è deciso far prendere al programma un’altra direzione.

Adriana Volpe, tra carriera e vita privata

Per Adriana Volpe non è stato un anno del tutto semplice. Non lo è stato per nessuno certo, però la conduttrice in questo 2020 ha dovuto tirare fuori la grinta e il suo caratterino tutto pepe per poter fronteggiare le difficoltà che si è trovata di fronte.

Per prima cosa, come si diceva sopra, è stata presa di mira per i bassi ascolti del suo programma. Il primo che aveva gongolato alla notizia nefasta era stato proprio Giancarlo Magalli, conduttore de “I Fatti Vostri”. È risaputo infatti che lui e la Volpe non siano in buoni rapporti nonostante per anni abbiano collaborato insieme nel portare avanti la trasmissione in onda su Rai 2. Diverse sono state le dispute che si sono susseguite soprattutto nell’ultimo anno.

Recentemente Adriana ha dovuto tirare fuori le unghie anche su Instagram. Infatti, aveva pubblicato un post in merito alle critiche sugli ascolti bassi di Ogni Mattina che recitava:

“Faremo i conti quando la rete avrà finito di fare il passaggio di frequenze. Ci sono molte zone dove non ci vedono se non risintonizzano il canale. Facciamo i conti a giugno. Lì riceveremo le pagelle.”

Sembra comunque che i conti siano stati fatti dal momento che la presenza di Adriana e il suo spazio nel programma di Tv 8 sono confermati e pure ampliati. Oltre a tutto ciò, Adriana Volpe ha dovuto affrontare anche l’allontanamento dal marito Roberto Parli. I due non hanno dato più notizie sulla loro crisi di coppia. Anzi, la conduttrice aveva cercato di mantenere la riservatezza sulla questione soprattutto per il bene della figlia Giselle.