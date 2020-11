Adriana Volpe: matrimonio su un binario morto, la reazione. Il gossip

Non c’è pace tra Adriana Volpe e il marito Roberto Parli. Sembra giunto al capolinea il legame tra i due. Un paio di settimane fa il settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini ha dato la news della fine del matrimonio. Ora anche il web ne ha la prova. Qualche giorno fa, infatti, Parli aveva attaccato duramente un utente di Instagram che insinuava nei commenti di essere stato la causa della fine del suo matrimonio e che aveva fatto intendere di essere stato poco intelligente per aver lasciato andare una donna stupenda come Adriana.

A quel punto Parli era scoppiato in reazioni forti e aveva risposto che non tutto quello che si dava a vedere in tv era la realtà e che per giudicare una persona non sarebbero bastati tre mesi e qualche apparizione in tv ma quattordici anni di relazione.

Una rivelazione bella e buona che avrebbe dovuto scuotere gli animi di Adriana che già in diverse occasioni ha dimostrato di avere un atteggiamento piuttosto schietto ed incisivo. Basti vedere il botta e risposta in diretta televisiva tra lei e Giancarlo Magalli di qualche mese fa, in cui aveva mantenuto il punto fermo nelle sue posizioni. Senza andare molto lontano, anche l’esperienza del Grande Fratello le permise di mostrare la sua tempra. Tempra che l’aveva portata a mettere in luce il suo carattere frizzantino.

Eppure in questa situazione Adriana ha scelto di rimanere in silenzio. Infatti, non pervengono risposte di nessun genere: né tramite i suoi profili social né tramite interviste. Silenzio stampa, come si suol dire.

L’imprenditore svizzero ha spiegato, come sopra accennato, che la figlia Giselle sta soffrendo per la rottura dei propri genitori. È probabile che Adriana voglia tutelarla e lavare i panni sporchi a casa senza l’intervento di social e mass media per il momento.

Il gossip sulla tresca con Andrea Denver

Roberto Parli, nella vicenda di cui sopra, ha risposto anche ad un commento in cui si ironizzava (e ipotizzava) su una tresca di Adriana Volpe con Andrea Denver. La conduttrice e l’ex gieffino hanno vissuto una bella amicizia di fronte alle telecamere del Gf Vip tanto che in molti avevano fatto spuntare i primi rumors di un presunto flirt tra i due. Al tempo la Volpe aveva fatto tacere le indiscrezioni dichiarandosi sentimentalmente legata al marito ma a quanto pare le cose dopo l’esperienza in casa non sono andate bene come Adriana forse si aspettava.