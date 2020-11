Adriana Volpe, Roberto Parli rompe il silenzio sull’addio: “Mia figlia piange”

L‘addio tra Adriana Volpe e Roberto Parli era nell’aria da tempo, poi Chi Magazine, nell’ultimo numero in edicola, ha assicurato senza alcuna smentita da parte dei diretti interessati che il matrimonio è effettivamente giunto al capolinea. Di recente, sul suo profilo Instagram, l’imprenditore di origini svizzere, rispondendo ad alcuni fan, ha di fatto confermato che il legame sentimentale è arrivato su un binario morto. Con dichiarazioni polemiche e dure nei confronti della conduttrice trentina, ha lasciato intendere che la fine della relazione non è stata per nulla indolore e scevra di contrasti.

Prima Roberto, a un utente che ha insinuato che sia stato lui la causa della rottura, ha risposto in modo piccato. “Tu cosa sai e chi sei?”. In seconda battuta ha aggiunto che la storia di una persona, in questo caso Adriana (l’utente che lo ha attaccato ha sostenuto di aver visto al GF Vip Adriana e di averla trovata una donna “stupenda”), non si “giudica in 3 mesi ma in 14 anni”. Inoltre ha invitato il follower a non farsi un’idea soltanto da ciò che ha osservato in tv perché “la vita reale” è un’altra cosa. Dopodiché è giunta una confessione dura.

“Famosa di cosa? Le mie ferite sono la mia famiglia e mia figlia che piange ogni volta”. Così Roberto a chi ha cercato di fargli forza in modo opinabile, vale a dire dicendogli che in futuro potrebbe trovare una donna “meno famosa ma più sincera”. Parli ha anche replicato a chi ha fatto dell’ironia, insinuando che Adriana si sia consolata con Andrea Denver, modello conosciuto al GF Vip.

Nel reality la conduttrice e il veronese hanno instaurato un buon rapporto. Il gossip ha ricamato, ipotizzando una tresca che in realtà, almeno a quanto risulta, non si è mai consumata. Fatto sta che il chiacchiericcio perdura tuttora. Così un fan ha fatto del sarcasmo su tale diceria (“Adesso l’armadio è occupato dall’amico”). Roberto non ha perso il suo aplomb, ribattendo con ironia sottile: “Quando si farà il cambio di stagione apriremo gli armadi”.

Alla luce delle risposte dell’imprenditore svizzero, pare ormai certo che il matrimonio sia naufragato, come annunciato dal settimanale diretto da Alfonso Signorini pochi giorni fa. La notizia, come sopra accennato, era nell’aria da settimane: dopo la partecipazione al Grande Fratello Vip 4 della Volpe, la coppia non ha superato la crisi che l’ha investita. Ora, ognuno va per sé.