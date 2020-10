Adriana Volpe e Roberto Parli si sono lasciati: retroscena e dettagli

Adriana Volpe e Roberto Parli si sono lasciati, il matrimonio è giunto al capolinea: questo almeno è ciò che scrive e assicura Chi Magazine. Il settimanale diretto da Alfonso Signorini, nella rubrica ‘Chicche di gossip’, non lascia spazio a dubbi e mette nero su bianco senza condizionali che la “Volpe è tornata single”. Da parte dei diretti interessati nessuna conferma né smentita per ora.

Da segnalare che da mesi, praticamente da quando la conduttrice trentina è uscita dalla Casa del Grande Fratello Vip (quarta edizione svoltasi anche in pieno lockdown), con il marito – a quanto pare ormai ex – non c’è stata più alcuna apparizione pubblica. Sono calate pure le comparsate social assieme, fino a diradarsi completamente. Infatti si è parecchio parlato della vicenda e in molti, nelle scorse settimane, hanno scommesso sul fatto che la love story fosse arrivata al capolinea. Oggi, nel numero in edicola, la conferma data da Chi.

Attualmente, Parli vive tra Montecarlo e Lugano, città in cui cura i suoi affari. Adriana invece è di base a Milano, ma fa spesso tappa nel Principato e a Bormio, in Valtellina, dove ama rilassarsi in compagnia della figlia. Curioso il fatto che per anni la conduttrice abbia dovuto vivere spesso ‘un matrimonio a distanza’, in quanto abitava a Roma, per via dei precedenti impegni professionali con la Rai. Il marito, invece, come sopra detto, curava le sue attività tra la Svizzera e Montecarlo.

Adriana Volpe e Roberto Parli, più vicini geograficamente ma più lontani sentimentalmente

La Volpe, quest’estate, si è poi trasferita nel capoluogo lombardo essendo stata arruolata da Sky per far fiorire il nuovo talk mattutino di Tv8, Ogni mattina. Doveva essere l’occasione per unire ancor più la famiglia, essendosi accorciate le distanze ‘geografiche’. E invece, dopo il GF Vip 4, qualcosa è andato storto.

Lei stessa, tra l’altro, poco dopo la fine del reality di Canale Cinque, si confessava sempre a Chi Magazine, spiegando che con Roberto le cose non stavano andando benissimo. Tuttavia Adriana ha sempre mantenuto uno spirito positivo, dichiarandosi certa che avrebbe trovato un nuovo equilibrio matrimoniale. A quanto pare non è andata così. The end!