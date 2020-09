Adriana Volpe e Robero Parli, nervi tesi in strada: incontro ad alta tensione

Adriana Volpe e Roberto Parli, gli animi si scaldano. La conduttrice e l’imprenditore sono stati immortalati dal magazine Chi intenti in un’accesa discussione per strada, a Milano. I due, i cui rapporti attualmente sono avvolti da una nube di mistero – c’è chi è pronto a scommettere che la coppia non esista più -, si sono incontrati nel capoluogo lombardo per il primo giorno di scuola di Giselle, la loro figlia. La ri-unione, però, pare che sia stata piuttosto tesa, come testimoniato dagli scatti del settimanale diretto da Alfonso Signorini in cui si vedono Roberto e Adriana discutere con piglio. Ricordiamo che di recente, per via del suo impegno professionale alla trasmissione Ogni mattina (Tv 8), la Volpe si è trasferita da Roma a Milano. Roberto, invece, continua a soggiornare tra Monte Carlo e Lugano dove cura i suoi affari.

Adriana Volpe e il marito Roberto Parli, la discussione per le vie di Milano

Jeans strappati, camicia blu notte svolazzante e un’abbronzatura invidiabile: così Parli è giunto a Milano per il primo giorno di Giselle. Adriana, invece, ha optato per una camicia a fantasia, comode infradito e gonna scura floreale. Appena si sono incontrati sembra che qualcosa abbia fatto scattare la molla della discussione, con Giselle che ha assistito a braccia conserte. Poi tutti verso scuola, per la prima campanella dell’anno. Nel frattempo, incomprensioni a parte in quei di Milano, in molti continuano a domandarsi quali siano i reali rapporti che intercorrono al momento tra Adriana e Roberto. Da mesi non si mostrano insieme pubblicamente. Le voci di crisi – alcuni parlano di rottura definitiva – sono corse a più non posso nelle scorse settimane, non sfiorando i diretti interessati che non hanno né confermato né smentito i rumors.

Adriana Volpe e Roberto Parli: dopo il GF Vip è calato un silenzio tombale

Adriana Volpe e l’imprenditore, ai nastri di partenza del Grande Fratello Vip 4, si mostravano come una coppia modello, innamoratissima e solida. A gioco in corso, però, qualche crepa ha iniziato a manifestarsi. Poco dopo la conclusione del reality, la conduttrice ammetteva di attraversare un periodo non idilliaco con il marito. Dall’altro lato era sicura che la relazione avrebbe trovato un nuovo e sereno equilibrio. I buoni propositi, almeno a livello mediatico, sono caduti nel silenzio.