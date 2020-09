Adriana Volpe, il marito semina indizi social: è crisi

Adriana Volpe e il marito Roberto Parli tornano ad infiammare il gossip di fine estate. L’ex gieffina ha iniziato ormai da mesi un nuovo percorso da conduttrice sul canale in chiaro di Sky, Tv8, con il programma ‘Ogni Mattina‘. Negli ultimi giorni la showgirl è stata intervistata dalla rivista di gossip Visto, dove tra le altre ha anche commentato la querelle con il conduttore de ‘I Fatti Vostri’, Giancarlo Magalli. Sul punto Adriana è stata categorica, dicendo che riguardo alle cause giudiziarie fatte contro il collega Rai, si attende la decisione dei giudici. Sempre al rotocalco, l’ex gieffina ha preferito non fare delle rivelazioni circa la sua vita privata ed il rapporto con il marito Roberto Parli. Dopo l’uscita anzitempo della Volpe dal Grande Fratello Vip (a causa delle gravi condizioni di salute del suocero, poi deceduto), i rumors riferivano di un allontanamento tra la showgirl ed il marito. La domanda che in tanti si pongono è se Adriana e Roberto sono ancora una coppia.

I commenti di Roberto Parli sui social

Sui profili social di Adriana e di Parli, i due non appaiono più insieme. Sull’account dell’imprenditore però nelle ultime ore è avvenuto qualcosa che non è sfuggito agli utenti social più attenti. Alcuni follower di Roberto hanno lasciato sul suo profilo dei commenti come “Perché non rendere ufficiale la rottura con Adriana?” a cui è seguito un altro in cui si legge: “Sei un uomo pieno di valori, non cambiare mai. Tutto il resto con il tempo andrà bene“. Parole a cui Parli ha risposto con l’emoticon delle mani congiunte in segno di ringraziamento. Dunque anche da parte dell’imprenditore non c’è al momento alcuna smentita circa la crisi profonda che starebbe vivendo il suo matrimonio con la Volpe. La sensazione che hanno avuto molti utenti social è quella che Roberto abbia in qualche modo confermato quelli che sono i rumors più insistenti.

Le amicizie vere del Grande Fratello Vip

L’esperienza al Grande Fratello Vip è stata molto importante per Adriana Volpe. La showgirl era una delle concorrenti più accreditate per la vittoria. Un podio mancato, a causa del ritiro anticipato della conduttrice. I legami creati fino a quel momento nella casa di Cinecittà sono però rimasti saldi. Tra i coinquilini con cui ha mantenuto un legame ci sono Fernanda Lessa e Patrick Ray Pugliese.