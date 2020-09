Adriana Volpe, con Roberto Parli è crisi profonda? L’intervista e la risposta

Adriana Volpe, dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip 4, ha iniziato una nuova avventura su Tv8, canale in chiaro di Sky. Alla guida di Ogni Mattina non ha lesinato stilettate in diretta a Giancarlo Magalli, con cui ha anche delle cause legali in corso per la fine del suo cammino a I Fatti Vostri (Rai Due). Per questo afferma, intervistata dal settimanale Visto, che non vuole più commentare la vicenda e che ora attenderà “solo le sentenze dei tribunali”. Spazio quindi al popolare reality di Canale 5 che l’ha vista protagonista a inizio 2020. E spazio anche alla sua vita privata. La Volpe ha infatti risposto – o meglio evaso – il quesito postole sulla sua situazione con il marito Roberto Parli. Da mesi si vocifera che il matrimonio non stia vivendo un periodo facile. Le dichiarazioni in merito fornite dalla conduttrice trentina sembrano corroborare tale tesi.

Adriana Volpe, no comment sulla situazione matrimoniale con Roberto Parli

Adriana e Roberto sono ancora una coppia? Se lo chiedono in molti dopo che la stessa Volpe, al termine del GF Vip 4, aveva parlato di un rapporto mutato seppur non scoppiato. Ma c’è dell’altro a far pensare che qualcosa non vada: da diverse settimane ormai la coppia non si mostra più assieme. Entrambi sui social sono ben presenti, ma appaiono sempre in ‘solitaria’ e in posti differenti. La conduttrice, circa le voci di rottura, così ha replicato al magazine Visto: “In questo momento della mia vita sto gestendo una bellissima trasmissione giornalistica, e per una volta sto dall’altra parte della barricata. Mi godo il privilegio di parlare dei fatti degli altri, senza dover parlare dei miei”. Insomma, un no comment a tutti gli effetti. Ma soprattutto nessuna chiara smentita relativa alla possibile crisi matrimoniale in corso. Le ombre sul legame con Parli si fanno così sempre più minacciose.

Adriana Volpe e i contatti con gli ex co-inquilini del Grande Fratello Vip 4

Il Grande Fratello Vip è stata una vera e propria boccata d’ossigeno per Adriana che parla di un’esperienza “pazzesca“. Per questo rinnova una volta di più i propri ringraziamenti a Mediaset e al team del reality più spiato d’Italia che le ha permesso di partecipare all’avventura. E con i suoi compagni di viaggio nella Casa? Con chi è rimasta in contatto? Con Fernanda Lessa e con Patrick Ray Pugliese, racconta. “Amicizie vere”, le definisce.