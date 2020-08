Adriana Volpe e Roberto mai assieme? Alla domanda lui sbotta, è giallo

Il matrimonio di Adriana Volpe e Roberto Parli è sempre più un giallo. Non è un mistero che dopo l’uscita dalla Casa del Grande Fratello Vip della conduttrice, la relazione abbia affrontato un periodo delicato, come ammesso dalla stessa Volpe. Il punto è che non si è mai capito se il momento no si sia concluso con un nuovo equilibrio di coppia oppure se ci siano stati degli strascichi nella storia. Quel che si sa è che l’imprenditore e Adriana sono spesso molto distanti (avendo impegni professionali in città differenti) e che sulla piazza ‘pubblica’ social evitano di mostrarsi assieme. Nel frattempo sono numerosi i fan curiosi che continuano a chiedere ai diretti interessati se la love story naviga in buone acque o se ha avuto una battuta d’arresto. La Volpe, ultimamente, oltre a riferire uno stringato “Sono sposata” ha preferito glissare sull’argomento. Non Roberto, che non di rado ha replicato a chi ha cercato di ficcare il naso nella sua vita privata. L’ultima volta lo ha fatto a muso duro…

Roberto Parli a muso duro: “Mai con Adriana Volpe? C…i tuoi mai!”

“I ca….i tuoi mai?”, ha ruggito l’imprenditore a chi gli ha scritto in modo polemico che non lo si vede mai con la moglie. Una replica rabbiosa che però non aggiunge una virgola in più sul tema che tanto interessa la cronaca rosa. Senza troppi fronzoli: il matrimonio perdura oppure no? Perché in fin dei conti non è un mistero che la seconda ipotesi è stata congetturata da più parti. Come sopra detto Adriana, da settimane, opta per un profilo basso, bassissimo, non parlando della vicenda. Altra domanda che sorge spontanea è: perché i diretti interessati, laddove la situazione fosse salda, non mettono una volta per tutte a tacere il gossip affermando che la loro storia continua senza se e senza ma? Nel frattempo il ‘giallo’ continua ad alimentarsi di rumors e retroscena in attesa di conferma.

Adriana Volpe e la nuova avventura a Ogni Mattina

La conduttrice ex I Fatti Vostri, dopo l’avventura vissuta al Grande Fratello Vip 4, è stata arruolata da Tv8 che le ha affidato il programma Ogni Mattina, condotto con il giornalista Alessio Viola. La trasmissione stenta a decollare negli ascolti. Nonostante ciò Adriana Volpe si è detta entusiasta del progetto.