Adriana Volpe e Roberto, è finita? Parla un amico della famiglia Parli

Da settimane Adriana Volpe e il marito Roberto Parli sono al centro della cronaca rosa. Il gossip ha iniziato a tallonare la coppia dopo che la conduttrice ha concluso la sua esperienza al Grande Fratello Vip 4. Esperienza in cui ha fatto storcere il naso al marito per via di alcuni atteggiamenti tenuti nella Casa più spiata d’Italia con il modello veneto Andrea Denver. Non solo: la stessa Adriana ha confermato di recente che con Roberto, dopo il reality, ha attraversato un momento di ‘riassestamento’. Obbiettivo: ricostruire l’armonia incrinata familiare. In tutto ciò sia l’imprenditore sia la presentatrice di Ogni Mattina (programma di Tv8) hanno sempre smentito di essersi lasciati. Tuttavia, ancor oggi, diverse sono le voci che credono che la relazione navighi in acque tutt’altro che tranquille e serene. Sulla vicenda, nelle scorse ore, è intervenuto anche Claudio, che ha dichiarato di essere un amico della famiglia Parli.

Adriana Volpe e Roberto Parli. Claudio: “Non facciamo cattivi pensieri”

Sotto ai post Instagram di Roberto e Adriana non sono pochi i fan curiosi che continuano a chiedere notizie della relazione, notando che la coppia, almeno da quel che trapela sui social, è spesso separata. I diretti interessati dal canto loro se ne stanno in silenzio, preferendo tenere le bocche cucite, né confermando né smentendo il can can rosa. Claudio, ex calciatore semi-professionista che ha militato a lungo nel Mendrisio Star (squadra della serie B svizzera), su Instagram, vedendo diversi commenti che hanno insinuato la rottura sentimentale tra Roberto e Adriana, ha scritto: “Conosco la famiglia Parli. Non facciamo cattivi pensieri. Credo che Roberto sia legatissimo a sua moglie”. Claudio ha difeso Roberto anche per un’altra vicenda. L’imprenditore pochi giorni fa ha postato un video in cui lo si vede ballare con una ragazza. Subito le malelingue hanno urlato sconsideratamente allo scandalo, ma…

Roberto Parli e le sviste dei fan

Ma in quel filmato, a fianco di Roberto, non ci sarebbe una ragazza qualunque bensì sua cugina. A riferirlo è sempre Claudio. D’altra parte anche l’imprenditore aveva specificato, rispondendo a chi aveva insinuato che si divertisse senza la moglie, che non c’era nulla di male a passare del tempo con i propri familiari.