Adriana Volpe è tornata single? Domanda diretta, la conduttrice risponde

Da quando si è concluso il Grande Fratello Vip 4, il matrimonio di Adriana Volpe è stato chiacchieratissimo. Anche perché, per ammissione della stessa conduttrice trentina, ha vissuto momenti di ‘down’. Nulla di irreparabile si è sempre affrettata a chiarire il volto di Ogni Mattina (Tv8). Fatto sta che il gossip non si è mai placato. E non solo la cronaca rosa ha dubitato del prosieguo della love story tra la presentatrice e l’imprenditore Roberto Parli. Tanti pure i fan che seguono i due che hanno sostenuto che in realtà i problemi coniugali fossero tutt’altro che superati. Qualcuno ha addirittura insinuato che il rapporto fosse giunto al capolinea. Nelle ultime ore Adriana, con un commento tanto stringato quanto chiaro, ha messo a tacere le voci che la vorrebbero single dopo aver ricevuto una domanda diretta sulla questione.

Adriana Volpe: “Sono sposata”

Il profilo Instagram di Adriana è sempre molto attivo. Diversi i followers che mostrano sostegno alla trentina. Spesso si fanno vivi anche i curiosi che ‘indagano’ sulla vita sentimentale della conduttrice. E nelle scorse ore c’è chi le ha scritto che oltre ad essere “bellissima” sarebbe pure “single”. Il fatto non è sfuggito alla Volpe che ha subito chiarito che le cose non stanno affatto così. “No, sono sposata”, la replica secca all’insinuazione. Insomma, la fede al dito è sempre salda. Nonostante ciò non si arrestano i rumors che la vorrebbero in crisi con Roberto. Da parte sua l’imprenditore ha dichiarato in diverse occasioni di non volersi occupare dei gossip relativi al suo matrimonio, preferendo lasciar correre.

Adriana e Magalli, attriti ‘estivi’

Di recente la Volpe e Magalli sono tornati a punzecchiarsi. Attriti estivi, verrebbe da dire. A far scattare la polemica un commento ironico del conduttore de I Fatti Vostri sugli ascolti non entusiasmanti di Ogni Mattina. La questione è stata presa di petto da Adriana che ha risposto in modo piccato all’ex collega prima in diretta tv e poi sui social. E pensare che qualche settimana fa sembrava che ci fosse uno spiraglio per una distensione nei rapporti. A quanto pare le cose stanno in maniera assai differente.