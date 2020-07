Ormai non è più un segreto: Samanta Togni è la nuova conduttrice de I Fatti Vostri. A settembre l’ex ballerina di Ballando con le Stelle sarà il volto femminile della storica trasmissione di Michele Guardì. La 39enne prenderà il posto di Roberta Morise, padrona di casa delle ultime due edizioni, e affiancherà Giancarlo Magalli. Per la Togni si tratta di un banco di prova importante: da tempo sognava di affermarsi come conduttrice e questo è sicuramente il punto di partenza più giusto. Negli ultimi anni ha lavorato come inviata in alcune trasmissioni Rai ma dopo l’addio al varietà di Milly Carlucci desiderava un ruolo più definito. E così è arrivata la proposta di Rai 2, anche se non è facile arrivare in una trasmissione dove le polemiche sono diventate praticamente all’ordine del giorno. Prima la lunga querelle tra Magalli e Adriana Volpe, che ha condotto per dieci anni I Fatti Vostri, poi la diatriba tra Giancarlo e Marcello Cirillo e infine proprio l’addio improvviso della Morise. Cosa pensa Samanta di tutto ciò?

Samanta Togni dice la sua su Giancarlo Magalli, Roberta Morise e Adriana Volpe

“Io e Magalli ci siamo incontrati diverse volte, negli anni, ma non siamo mai andati oltre il saluto educato e cordiale. Mi sembra un uomo simpatico, affabile, pronto alla battuta e molto ironico: qualcosa che mi appartiene e in cui mi riconosco, perché non sono una che si prende sul serio”, ha fatto sapere Samanta Togni al settimanale Nuovo Tv. L’ex star di Ballando con le Stelle non vede l’ora di iniziare le prove de I Fatti Vostri per conoscere meglio Giancarlo e mettersi così alla prova sul campo. Sull’affaire Morise la Togni si è detta dispiaciuta perché reputa la collega brava, simpatica e professionale. Ma Samanta c’entra poco con la scelta fatta dalla Rai, così come Magalli, che ha giurato di aver avuto sempre un ottimo rapporto con l’ex valletta di Carlo Conti. E la querelle Magalli-Adriana Volpe? “Non ne so poi così tanto. Però sono convinta che in ogni situazione ci voglia la giusta dose di leggerezza. Qualunque battuta può diventare pesante o maliziosa, dipende molto da come la si vive. Io, dal canto mio, porterò la mia spontaneità e la mia voglia di imparare”, ha risposto l’ex di Stefano Bettarini e Christian Panucci.

Samanta Togni a I Fatti Vostri: perché ha lasciato Ballando con le Stelle

Samanta Togni ha lasciato Ballando con le Stelle prima della proposta de I Fatti Vostri. La ballerina era stanca di fare l’insegnante e ha provato a chiedere a Milly Carlucci un ruolo diverso, magari da giurata. Negativa la risposta della conduttrice Rai, che in quel contesto vede la Togni solo ed esclusivamente nelle vesti di ballerina. Nonostante questo secco rifiuto le due sono rimaste in buoni rapporti e Samanta ha ammesso che seguirà la nuova edizione di Ballando senza alcun rancore. Anche perché non c’è spazio per il rancore nella vita della Togni, che sta vivendo un momento magico. Oltre alla promozione in Rai dallo scorso febbraio è felicemente sposata con il chirurgo plastico Mario Russo. Un colpo di fulmine avvenuto in treno che ha portato la coppia a convolare a nozze dopo soli sei mesi di conoscenza.