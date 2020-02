Foto e video del matrimonio di Samanta Togni con Mario Russo: perché tra gli invitati non c’era Milly Carlucci

Fiori d’arancio per Samanta Togni. Sabato 15 febbraio la popolare ballerina di Ballando con le Stelle è convolata a nozze con il chirurgo plastico Mario Russo. I due sono diventati marito e moglie dopo solo 7 mesi di fidanzamento. Il loro amore – nato per caso in treno – è stato più forte di tutto e tutti e ha cambiato per sempre le loro vite. Come potete vedere nel video più in basso, Samanta ha indossato per il grande giorno un tailleur pantalone bianco abbinato ad un cappello con strascico in pizzo. Per la Togni si tratta del secondo matrimonio: quando era poco più che maggiorenne ha sposato Mirko, dal quale ha avuto il primogenito Edoardo che oggi ha 18 anni.

Invitati matrimonio Samanta Togni: c’erano Samuel Peron e Matilde Brandi

Ben 140 gli invitati al matrimonio di Samanta Togni e Mario Russo. Tanti volti noti: Samuel Peron, altro famoso ballerino di Ballando con le Stelle, con la compagna Tania Bambaci, Luca Tommassini, Matilde Brandi, Raimondo Todaro, Lucrezia Lando, Veera Kinnunen, Stefano Oradei, Anastasia Kuzmina, Sara Di Vaira, Luca Favilla con la fidanzata Lidia Schillaci (che ha deliziato gli sposi con una cover di Shallow di Lady Gaga). Grande assente Milly Carlucci: la conduttrice ha spiegato su Instagram il motivo per il quale non ha potuto accettare l’invito. “Samanta, ti voglio bene! Tanta, tanta felicità. Non potrò essere lì con te. Ti penserò tutto il giorno”, ha scritto la presentatrice sotto una foto della sposa. Dunque nessuno screzio con la Togni nonostante la decisione della 39enne di abbandonare il programma che le ha regalato la grande popolarità. Dopo più di dieci anni Samanta ha infatti deciso di lasciare Ballando con le Stelle per dedicarsi ad altre avventure sia come ballerina sia come attrice.

Samanta Togni e il dottor Mario Russo si amano dalla scorsa estate

Samanta Togni e Mario Russo si sono sposati a Narni, in Umbria, terra natale della protagonista di Ballando con le Stelle. Le nozze sono avvenute con rito civile: entrambi hanno infatti dei divorzi alle spalle. Il figlio più piccolo di Mario, Federico di 12 anni, ha portato le fedi agli sposi. Samanta ha scelto come testimoni di nozze il ballerino e coreografo Giampiero Gencarelli e Samuel Peron, il suo compagno di ballo in ogni esibizione da oltre un decennio. Per le bomboniere la sportiva ha voluto fare tutto da sola: agli invitati sono state donate delle mini confezioni di marmellata di arance, fatta dalla mamma di Samanta. Rinviato per il momento il viaggio di nozze per via di alcuni impegni professionali di Mario, che per il suo lavoro si divide tra Londra, l’Italia e Dubai. Ma i due partiranno tra qualche mese per la Lapponia, dopo i viaggi fatti di recente in Oman e alle Maldive.

Samanta Togni marito: chi è il chirurgo plastico Mario Russo

Mario Russo ha 48 anni ed è uno stimato chirurgo plastico nato e cresciuto a Napoli. Per via del suo lavoro ha vissuto tra l’Inghilterra e la Spagna ma negli ultimi anni si è stabilizzato a Dubai. Dopo il matrimonio con Samanta il dottore si dividerà tra Roma e gli Emirati Arabi. Anche la Togni si trasferirà: da settembre lascerà Terni per la Capitale. Il figlio Edoardo, invece, dopo la maturità frequenterà la facoltà di chimica farmaceutica a Bologna. I figli di Russo vivono già a Roma: Giordana, 16 anni, Roberto, 14 e Federico, 12.