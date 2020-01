Samanta Togni lascia Ballando con le Stelle dopo il matrimonio: è ufficiale

Samanta Togni si sposa e lascia Ballando con le Stelle: arriva la conferma

La notizia era nell’aria da tempo e solo ora è arrivata la conferma: Samanta Togni lascia Ballando con le Stelle. La ballerina, presente fin dalla prima edizione del 2005 (dove ha ballato insieme a Fabrizio Frizzi), ha deciso di chiudere questo importante capitolo della sua vita lavorativa per dedicarsi ad altro. Nuove sfide e nuovi progetti che non riguardino solo la danza visto che da qualche anno la Togni è anche una conduttrice e un’attrice. E dopo aver conosciuto solo la scorsa estate il futuro marito – il chirurgo Mario Russo che sposerà il prossimo febbraio – Samanta vuole diventare sempre più un’artista a tutto tondo. “Ballando mi ha dato tantissimo, c’è una squadra meravigliosa, ma sento di dovere uscire dal ruolo di insegnante, voglio crescere. Certo, se nel programma si ritagliasse un altro ruolo per me potrei ripensarci, ma se resta tutto così, io dico no”, ha ammesso la 38enne al settimanale Gente.

Samanta Togni sposa il 15 febbraio il fidanzato Mario Russo

L’addio di Samanta Togni a Ballando con le Stelle sembra definitivo. Difficile credere che Milly Carlucci possa riservare alla vulcanica insegnante un posto nella giuria del varietà di Rai Uno. Lo scorso maggio la bionda conduttrice ha infatti confermato la giuria presente già da tempo, ovvero quella formata da Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli, Guillermo Mariotto, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino. In attesa di nuove proposte lavorative, la Togni si concentra sul matrimonio, che verrà celebrato il prossimo 15 febbraio. “Con Mario tutto è stato fulmineo: ci siamo conosciuti in treno e dopo due mesi mi ha proposto le nozze. Eravamo a Capri, di fronte ai faraglioni, sotto la luna piena. Il matrimonio? Sarà una grande festa, con un ricco apericena, il menù sarà umbro con richiami napoletani, per omaggiare le nostre terre natie”, ha raccontato.

Mario Russo: chi è il nuovo fidanzato di Samanta Togni

Mario Russo, il futuro marito di Samanta Togni, è un chirurgo plastico napoletano. “Lui lavora e vive a Dubai. Prima tornava ogni due settimane, ora invece ogni settimana”, ha raccontato la ballerina a Vieni da me. Qualche mese prima di incontrare Mario, Samanta ha chiuso la lunga relazione con l’ex calciatore oggi allenatore Christian Panucci.