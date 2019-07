Samanta Togni conferma i gossip: è finita con Christian Panucci

Samanta Togni e Christian Panucci non stanno più insieme

È ufficiale: Samanta Togni e Christian Panucci si sono lasciati. La ballerina di Ballando con le Stelle ha confermato i gossip dell’ultimo periodo al settimanale Di Più. La bella 38enne ha però preferito non aggiungere alcun dettaglio a riguardo: questo è un momento difficile per la Togni, che credeva molto nella relazione con l’ex calciatore. Da parte di Panucci, oggi allenatore della Nazionale Albanese, non è giunto alcun commento. I due preferiscono vivere questa separazione nel riserbo più assoluto, lontano dal clamore mediatico. Perché del resto la loro storia è nata proprio così: in maniera semplice e naturale, distante dalle telecamere e dall’attenzione del pubblico.

Samanta Togni conferma la rottura da Panucci

“Sì, è vero: ci siamo lasciati. Ma non me la sento di rilasciare altre dichiarazioni”, ha dichiarato Samanta Togni alla rivista edita da Cairo Editore. Per il momento la danzatrice non se la sente di affrontare l’argomento proprio perché la rottura è stata piuttosto recente. I motivi di tale decisione, dunque, restano al momento top secret. La Togni e Panucci si sono amati per tre anni: il primo incontro è avvenuto a Ballando con le Stelle ma è stato solo durante una cena con Samuel Peron che è scattata la scintilla tra i due.

Samanta Togni e Panucci volevano andare a convivere

Samanta Togni e Christian Panucci non hanno mai bruciato troppo le tappe nel corso della loro storia d’amore. La coppia ha preferito vivere questo rapporto con calma e pazienza, senza alcuna fretta. I due non nascondevano però il sogno di andare a convivere presto, come svelato dalla Togni in un’intervista di qualche mese fa: “Matrimonio o convivenza? Aspettiamo che i nostri figli, entrambi al liceo, finiscano le scuole. Quando andranno all’università e prenderanno la loro strada ci penseremo”.