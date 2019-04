Samanta Togni e Panucci: la decisione su matrimonio e figlio

By

Samanta Togni e il fidanzato Christian Panucci: felici insieme

Continua a gonfie vele la storia d’amore tra Samanta Togni e Christian Panucci. La ballerina di Ballando con le Stelle e l’ex calciatore, oggi allenatore della Nazionale albanese, stanno insieme dal 2017 e sono più che mai uniti e innamorati. Nonostante la distanza che di certo non è facile. Ma la Togni e Panucci riescono a combaciare alla perfezione gli impegni lavorativi e famigliari senza mai rinunciare ai loro incontri pieni d’amore. Per il momento i due si accontentano di vivere una storia pendolare: penseranno alla convivenza solo quando i rispettivi figli di entrambi saranno un po’ più grandi. Samanta è mamma di Edoardo, oggi adolescente, avuto dall’ex marito Mirko. Panucci, invece, è padre di Juan, avuto dal matrimonio fallito con la spagnola Isabel.

Samanta Togni e Panucci: convivenza e matrimoni rimandati

“Matrimonio o convivenza? Aspettiamo che i nostri figli, entrambi al liceo, finiscano le scuole. Quando andranno all’università e prenderanno la loro strada ci penseremo”, ha dichiarato Samanta Togni al settimanale Vero. Per amore di Edoardo, la storica insegnante di Ballando con le Stelle non ha mai lasciato la sua città natale, Terni. Da oltre un decennio, la Togni fa la spola tra l’Umbria e la Capitale pur di stare il più possibile vicina al suo primogenito. Che, a quanto pare, resterà figlio unico. La 38enne non ha alcuna intenzione di allargare la famiglia con l’attuale fidanzato.

Samanta Togni: no al secondo figlio con Christian Panucci

“Abbiamo figli grandi, che tra l’altro sono coetanei. L’idea di un altro figlio non c’è”, ha assicurato Samanta Togni, che si ritaglia almeno due giorni a settimana per la sua relazione con Christian Panucci.