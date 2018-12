Samanta Togni e Panucci ancora insieme: “L’uomo giusto per me”

Samanta Togni e Christian Panucci stanno ancora insieme: la coppia più unita che mai

Continua a gonfie vele la storia d’amore tra Samanta Togni e Christian Panucci. Insieme da due anni, la ballerina di Ballando con le Stelle e l’ex calciatore sono più uniti e affiatati che mai. Tanto che la danzatrice non ha esitato a definire il nuovo fidanzato “l’uomo giusto”, la vera anima gemella. “All’inizio siamo andati piano piano, perché volevamo essere sicuri, ma stiamo insieme da due anni e va tutto benissimo”, ha raccontato Samantha al settimanale Confidenze. La Togni e Panucci si sono conosciuti nel programma di Milly Carlucci nel 2011 ma in quell’edizione non lavoravano insieme e non sono andati oltre un rapporto di superflua amicizia. Tutto è cambiato quando Christian è diventato amico di Samuel Peron, partner di ballo di Samantha, nonché allenatore della Ternana, squadra della città della 37enne.

Samanta Togni e il grande amore per Christian Panucci

“Quando è stato chiamato come allenatore della Ternana, Christian mi ha proposto di vederci per una pizza nella mia città e così abbiamo iniziato a frequentarci. Mi è piaciuto subito il fatto che sia molto diretto, crudo addirittura. Infatti risulta spigoloso, non è per niente diplomatico, esattamente come me. Trovo che la trasparenza sia una qualità rara”, ha spiegato Samantha Togni. “Con il tempo il nostro rapporto è diventato più forte. Christian ha sempre la battuta pronta, a volte è spiazzante. Ha portato nella mia vita allegria e imprevedibilità, cambia le cose all’ultimo momento, non sai mai cosa aspettarti. Di sicuro, insieme non ci annoiamo”, ha aggiunto l’inviata Rai.

Ballando con le stella: la vita privata di Samanta Togni

Prima di incontrare Panucci, Samanta Togni è stata sposata con Mirko, una persona del tutto estranea al mondo dello spettacolo. I due hanno avuto un figlio Edoardo, che oggi ha 17 anni. In seguito la ballerina è stata legata a Stefano Bettarini e Daniele Mai. Si è parlato pure di un flirt con Giulio Berruti ma i diretti interessati non hanno mai confermato.