Samanta Togni parla per la prima volta del nuovo fidanzato Mario

Samanta Togni a Vieni da me racconta il primo incontro col nuovo fidanzato Mario

Samanta Togni ha finalmente rotto il silenzio sul suo nuovo amore, il chirurgo estetico Mario Russo. In realtà la ballerina di Ballando con le Stelle pubblica da mesi su Instagram foto e video col nuovo fidanzato ma solo ora ha trovato il coraggio di parlarne pubblicamente. Ospite di Vieni da me per promuovere lo spettacolo teatrale che la vede protagonista accanto a Patrizia Pellegrino e Matilde Brandi, la Togni ha raccontato del primo incontro con Mario, avvenuto casualmente la scorsa estate. Come svelato dalla stessa Samanta, i due si sono conosciuti lo scorso luglio sul treno Napoli-Roma. Erano seduti l’uno di fronte l’altro e hanno cominciato a parlare: successivamente il medico ha cercato la danzatrice su Instagram e da lì è nata una storia d’amore che oggi procede a gonfie vele.

Samanta Togni e il fidanzato Mario si sono conosciuti in treno

“Lui lavora e vive a Dubai. Prima tornava ogni due settimane, ora invece ogni settimana”, ha confidato Samanta Togni a Caterina Balivo. La star di Ballando con le Stelle è apparsa molto innamorata e presa da questa nuova relazione, nata in maniera del tutto inaspettata. E sì, perché Samanta non si aspettava di vivere un altro rapporto intenso e importante: fino alla scorsa primavera era serena accanto all’ex calciatore oggi allenatore Christian Panucci.

Samanta Togni e Christian Panucci si sono lasciati quest’anno

La rottura è avvenuta, per motivi ancora da chiarire, la scorsa estate dopo un paio d’anni insieme. Panucci e la Togni non convivevano: a causa dei rispettivi impegni famigliari e professionali avevano preferito vivere un amore pendolare.