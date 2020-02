Samanta Togni si sposa domani: la storia con Mario è iniziata 7 mesi fa

Samanta Togni a Vieni da me: sabato 15 febbraio sposa il dottor Mario Russo

Fiori d’arancio per Samanta Togni. La popolare ballerina di Ballando con le Stelle convolerà a nozze sabato 15 febbraio con Mario Russo, di professione chirurgo plastico. Il giorno prima del matrimonio la coppia è stata protagonista della puntata di Vieni da me di Caterina Balivo. Samanta e Mario si sono lasciati andare a confidenze e aneddoti e hanno ribadito che la loro è una grande storia d’amore. Un vero e proprio colpo di fulmine visto che il medico e la Togni stanno insieme dallo scorso luglio. Si sono conosciuti per caso in treno e da allora non si sono più lasciati tanto che Mario ha chiesto ufficialmente la mano di Samanta a fine agosto. L’ex di Stefano Bettarini e Christian Panucci ha subito accettato, più che mai al settimo cielo per questo incontro che le ha indubbiamente cambiato la vita.

Le dichiarazioni di Samanta Togni e Mario Russo a Vieni da me

“Ci siamo conosciuti sul treno e abbiamo iniziato a chiacchierare. Io poi l’ho cercata su Instagram, non sapevo fosse famosa in Italia”, ha ricordato Mario Russo a Vieni da me. Il 47enne è un affermato chirurgo estetico, che si divide tra Londra e Dubai. “Ma per tanti anni ho vissuto anche in Spagna quindi non ho mai visto Ballando con le Stelle in Italia”, ha dichiarato. Mario e Samanta sono entrati immediatamente in sintonia e durante una vacanza a Capri Russo ha fatto la sua proposta di matrimonio. “Quella sera la luna era piena ma mi sono dovuto togliere la camicia perché morivo dal caldo. E non avevo l’anello, che poi le ho disegnato. Volevo rappresentare il treno dove ci siamo conosciuti”, ha raccontato il futuro marito della Togni. Mario ha inoltre detto che non è per niente geloso del lavoro della futura sposa: “So che è una professionista seria e mi fido”.

Dove si terrà il matrimonio tra Samanta Togni e Mario Russo

Samanta e Mario si sposeranno a Narni, in Umbria, terra natale della Togni. Al grande giorno saranno presenti ben 140 invitati, tra cui non mancherà Samuel Peron, altro protagonista di Ballando con le Stelle nonché partner di ballo da anni della sposa. Il testimone di nozze di Samanta sarà il coreografo Giampiero Gencarelli. Per la Togni si tratta del secondo matrimonio: quando era poco più che maggiorenne ha sposato Mirko, che non fa parte del mondo dello spettacolo, dal quale ha avuto il figlio Edoardo che oggi ha 18 anni. Pure Mario Russo ha un divorzio alle spalle e tre figli. Il più piccolo – Federico, 12 anni – porterà all’altare le fedi.