Samanta Togni sposa Mario: la data, e sul figlio “Mi ha salvato la vita”

Storie Italiane, Samanta Togni conferma matrimonio con Mario: svelata la data

Alla fine è proprio vero che si sposa, e lo farà il 15 febbraio: Samantha Togni ha svelato la data del matrimonio con Mario e ha parlato a Storie italiane di una felicità immensa, la stessa che non va giù ai tanti hater che proprio non tollerano questa scelta così repentina. “Persone molto infelici, scontente e che non accettano la felicità degli altri”, così la Togni ha commentato gli odiatori del Web. I quali non si sono limitati a insultarla come donna ma si sono spinti anche a metterla in discussione come madre: “Mi hanno detto che forse non sono una brava madre perché ho avuto alcune relazioni nella mia vita”. Insulti su insulti che non sono serviti a spegnere la sua felicità e che anzi le hanno dato la carica giusta per il matrimonio.

Samanta Togni e l’amore per Mario dopo Cristian Panucci: “Non mi accontento”

“Non mi accontento – ha spiegato la Togni a Eleonora Daniele parlando probabilmente della sua precedente relazione con Cristian Panucci –, se io non sto bene in una situazione non ci sto. Giudicatemi pure, io vorrei essere felice e cerco la felicità! Le persone – ha poi aggiunto – che forse questo coraggio non l’hanno trovato non accettano chi invece ce l’ha avuto, quindi mi dispiaccio per loro. Signori, abbiate il coraggio di essere felici!”. La Togni insomma non ne ha per nessuno, anche perché – ed è proprio quest’altro momento dell’intervista che vogliamo mettere in evidenza – nella vita ha dovuto superare problemi più difficili di questi: parliamo dell’anoressia.

I problemi alimentari di Samanta Togni: “Mio figlio mi ha salvato la vita”

“Ero giovane – ha raccontato alla Daniele –, vivevo negli Stati Uniti, avevo problemi alimentari importanti, pesavo 43 chili, pensa… Ce l’ho fatta – ha poi spiegato – grazie all’aiuto di mia mamma, dei miei genitori, della mia famiglia, e poi con l’arrivo di mio figlio. Mio figlio mi ha salvato la vita”. Un racconto che ha quasi commosso anche la conduttrice di Storie Italiane che ha voluto chiudere con un messaggio-video del papà: “Io non posso che condividere le tue scelte – queste le parole dell’uomo – perché sei stata sempre una ragazza imprevedibile ma molto assennata, non posso che augurarti un’ottima vita e grazie ancora per tutte le soddisfazioni che ci hai fatto provare”. Scesa la lacrimuccia, la Togni ha subito commentato: “Una famiglia un po’ scompigliata, la mia, che quindi ha vissuto… Ma si sono sempre rialzati in piedi e alla fine siamo sempre molto uniti. Si può sbagliare, si può inciampare”. Tanti auguri, Samanta e Mario!