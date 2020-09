Magalli torna in tv con I Fatti Vostri: attacco in diretta ad Adriana Volpe

Continua la guerra infinita tra Giancarlo Magalli e Adriana Volpe. Lunedì 14 settembre 2020 è partita su Rai 2 la nuova edizione de I Fatti Vostri e il conduttore non ha perso occasione per attaccare l’ex collega. Presentando la nuova partner Samanta Togni, Magalli non ha potuto fare a meno di lanciare una frecciatina alla Volpe, oggi volto di Tv 8 con il format Ogni Mattina dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip. Giancarlo ha ribadito che il cast della trasmissione Rai è cambiato spesso nel corso del tempo – ben 30 le edizioni – ma che a lamentarsi nell’ultimo periodo sono stati i conduttori che hanno presenziato per più tempo. Un chiaro riferimento ad Adriana e Marcello Cirillo che, dopo l’addio del 2017, hanno puntato il dito contro Magalli. Una diatriba che prosegue ancora oggi e che non accenna a placarsi.

Il nuovo attacco tv di Giancarlo Magalli ad Adriana Volpe

“È normale alternarsi, anche io mi sono alternato con Frizzi, Castagna… alcuni non l’hanno presa bene l’alternanza ma guarda caso proprio chi è durato di più. Magari torneranno quando sarò morto”, ha fatto sapere Giancarlo Magalli in apertura della prima puntata della nuova edizione de I Fatti Vostri. Un chiaro riferimento ad Adriana Volpe e Marcello Cirillo, tagliati dal cast dello show nel 2017, dopo una lunga permanenza. Sia Adriana sia Marcello, molto amici nella quotidianità, hanno accusato Magalli di questa estromissione dal programma. Una guerra che va avanti ancora oggi: di recente Giancarlo ha ironizzato sui bassi ascolti della nuova trasmissione della Volpe, mandando su tutte le furie Adriana, che ha replicato in diretta tv. La faccenda è finita pure in tribunale con diverse querele in corso.

I Fatti Vostri compie 30 anni e riparte da Samanta Togni

Nato nel dicembre del 1990 con Fabrizio Frizzi, quest’anno I Fatti Vostri festeggia il suo trentennale. Tante le novità di questa edizione con rubriche, giochi, momenti musicali, spazi dedicati allo spettacolo e al ballo. Giancarlo Magalli – che conduce I Fatti Vostri dal 1991 – è quest’anno affiancato da Samanta Togni, Umberto Broccoli, Paolo Fox e il gruppo musicale di Stefano Palatresi. Nella piazza – in parte scenograficamente rinnovata – verranno affrontati i fatti di maggiore attualità con collegamenti esterni in diretta e servizi chiusi a corredo del caso di cui si parla.