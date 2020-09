Adriana Volpe cita Nadia Toffa per attaccare Magalli: il gesto controverso

Ci risiamo: nelle scorse ore Adriana Volpe ha nuovamente attaccato Giancarlo Magalli con il quale, come è arcinoto, ha degli attriti che si trascinano da anni, da quando cioè è stata estromessa da I Fatti Vostri per delle palesi frizioni con il conduttore romano. Oggi la presentatrice trentina guida, assieme ad Alessio Viola, la trasmissione Ogni Mattina, su Tv8. Ed è proprio in diretta che Adriana è tornata a lanciare delle stilettate a Magalli. Stavolta per farlo ha citato Nadia Toffa. Ricordando la giornalista bresciana, scomparsa poco più di un anno fa dopo aver combattuto contro il cancro, la Volpe ha fatto campeggiare sul teleschermo un post della Iena. Post in cui difese pubblicamente Adriana in merito alla diatriba con il conduttore in forza alla Rai. Un gesto evitabile perché….

Nadia Toffa citata da Adriana Volpe: ennesima stoccata a Magalli. Un gesto alquanto opinabile…

“Il rispetto per le donne?! Sotto terra è finito. Che dispiacere e amarezza, sopporta e vai avanti. Sei superiore”. Così scriveva Nadia Toffa su Twitter. Quel post nelle scorse ore è apparso in sovrimpressione a Ogni Mattina con tanto di titolazione che ha recitato: “Quando Nadia Toffa difese Adriana”. Non solo: sullo sfondo è pure apparsa una foto della Volpe insieme a Magalli (qui sotto), che tra l’altro non è stato nominato esplicitamente. Un gesto alquanto opinabile per un paio di ragioni che è opportuno spiegare. Innanzitutto perché non è bene ‘scomodare’ le persone compiante per perorare cause personali. Naturalmente non c’è alcuna regola scritta in tal senso, ma forse sarebbe stato più signorile ricordare Nadia Toffa per le sue battaglie (ne ha condotte tante), senza mescolarla con le proprie vicende e i propri alterchi privati. Certo la Iena si schierò con la Volpe all’epoca, ma perché tornare su un fatto – la diatriba con Magalli – trito e ritrito citandola nuovamente? Dalla serie: anche no! C’è poi un secondo motivo che si riaggancia al primo…

Adriana Volpe e la caduta di stile sull’ennesimo attacco a Magalli

I problemi personali e professionali tra Magalli e Adriana sono stati snocciolati in tutte le salse in passato. Stando a quel che ha dichiarato la conduttrice trentina, ci sono anche dei processi giuridici in corso. Insomma, tutto quello che mediaticamente doveva essere detto è già stato reso noto, sia da parte di Magalli sia da parte della Volpe. Lanciare l’ennesima stilettata, per di più citando la Toffa, a un ex collega, su un argomento più che sviscerato, è parsa un’azione fuori luogo. Stavolta Adriana, che di stile se ne intende – ha fatto del garbo e dell’educazione un suo marchio di fabbrica (e le va riconosciuto) – è caduta. Peccato!