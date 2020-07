Magalli querela Marcello Cirillo, lui replica: interviene Adriana Volpe

Dopo Adriana Volpe è scontro di fuoco pure tra Giancarlo Magalli e Marcello Cirillo. Qualche giorno fa il conduttore Rai ha annunciato azioni legali contro l’ex protagonista de I Fatti Vostri. Magalli si è detto stanco di leggere falsità sul suo conto dopo una intervista che Cirillo ha rilasciato al settimanale Nuovo di Riccardo Signoretti. Un annuncio, quello della querela di Magalli, che ha spiazzato tutti ma non Cirillo che ha prontamente replicato sui social network. In un lungo sfogo su Instagram Marcello, che ha lavorato al fianco di Magalli per quasi dieci anni, ha definito l’ex collega un “senza p…e” e ha tirato in ballo Michele Guardì, storico regista e autore de I Fatti Vostri. A detta di Marcello, poi, il 73enne ha perso un’altra occasione per stare zitto in seguito alle recenti tensioni con la Volpe, che ormai vanno avanti da troppo tempo e hanno interessato anche altri programmi televisivi quali Grande Fratello Vip e Ogni Mattina.

La replica di Marcello Cirillo alla querela di Magalli

“Caro Magalli, utilizzare tua mamma per mettermi in difficoltà e farmi apparire per quello che non sono è stata la cosa più triste che tu potessi fare. Con tua madre ci volevamo molto bene, mi veniva spesso ad ascoltare nei piano bar prima che io avessi la “fortuna” di conoscere te e se ben ti ricordi sono stato al tuo fianco nel suo ultimo viaggio. Quello che ho detto riguardo tua madre è una cosa realmente successa in un Fatti Vostri serale dove lei era ospite, episodio riportato anche da te in alcuni dei tuoi simpatici racconti da bar, e come noterai da questa copia di TV sorrisi e canzoni del settembre 2019, la storia è anche riportata dal tuo regista Michele Guardi”, ha scritto Marcello Cirillo su Instagram.

Adriana Volpe commenta l’ultimo post di Marcello Cirillo

“Visto che hai querelato me, se hai le p…e, querela anche lui. Sai cosa penso, che quell’emoticon con il quale consigliavi ad Adriana Volpe di stare zitta (post che coraggiosamente hai levato da Facebook) forse lo dovresti dedicare a te stesso caro il mio “querelator cortese”. Anche questa volta hai perso un’altra occasione per stare zitto”, ha aggiunto. Il post Instagram di Marcello Cirillo ha subito attirato l’attenzione di Adriana Volpe, che ha voluto lasciare un commento all’amico e collega. “Caro Marcello, negando anche l’evidenza dimostra di avere urgente bisogno di fosforo. È proprio il caso di dire che qui la “memoria ha le gambe corte”… che pessima figura!”, ha fatto sapere l’ex concorrente del Grande Fratello Vip.

Perché Giancarlo Magalli vuole querelare Cirillo

Giancarlo Magalli ha deciso di querelare Marcello Cirillo dopo una sua intervista nella quale parlava della madre e di Adriana Volpe. “A parte che ha scritto che ho cacciato Adriana (e non è vero) e che ho cacciato lui (e non è vero). Io non ho mai cacciato nessuno in vita mia e non ho nemmeno il potere di farlo. Se avessi avuto quel potere, che attiene solo alla direzione artistica (autori, regista, capo struttura, direttore di rete), se potessi cacciare chiunque a mio piacimento quattro e quattr’otto, Adriana, con la quale non sono andato d’accordo da subito, sarebbe restata otto anni? E in più si permette di dire che ironizzavo sul Parkinson di mia madre dicendole che poteva suonare le maracas, dipingendomi come un figlio cinico e spietato. Allora, intanto mia madre non ha mai avuto il Parkinson e poi la battuta delle maracas la fece da noi in studio Bruno Lauzi, che il Parkinson lo aveva purtroppo, ironizzando su se stesso. E lui lo sa bene”, aveva spiegato.

I litigi di Magalli con Adriana Volpe e Marcello Cirillo

Le tensioni tra Giancarlo Magalli e Adriana Volpe e Marcello Cirillo sono iniziate nel 2017, quando la conduttrice e lo showman sono stati tagliati fuori da I Fatti Vostri nonostante i buoni ascolti del format. Magalli è stato invece riconfermato, tanto che anche per la prossima stagione televisiva sarà il volto di punta della trasmissione. A detta di Volpe e Cirillo l’influenza di Giancarlo avrebbe condizionato alcune scelte artistiche e da allora i botta e risposta sui giornali e sui social network si sono letteralmente sprecati. Non sono mancate azioni legali: la faida Volpe-Magalli è infatti finita in tribunale e ancora oggi fa discutere. Alfonso Signorini ha provato a far entrare Giancarlo al Grande Fratello Vip per un chiarimento con Adriana ma il presentatore si è rifiutato nonostante un notevole cachet.