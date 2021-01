Zorzi e Oppini, nuovo progetto tv in tandem: il gossip

Si sono distinti al Grande Fratello Vip 5 come due dei concorrenti del reality show di Alfonso Signorini che hanno maggiormente colpito i telespettatori. Due personaggi eclettici che hanno partecipato alle dinamiche all’interno della Casa e spesso le hanno anche create. Insieme hanno costruito un rapporto solido, un’amicizia in l’uno e pronto a sostenere l’altro. Si sta parlando di Francesco Oppini e Tommaso Zorzi.

L’influencer di Riccanza aveva molto accusato l’uscita del suo partner del programma. Il figlio di Alba Parietti aveva infatti deciso di uscire dal reality prima di Natale per poter tornare alla sua vita normale e continuare a portare avanti i suoi progetti futuri con la compagna Cristina Tomasini. Mentre Tommaso Zorzi proprio a quel punto si era resoconto di essersi preso una cotta per Francesco, anche grazie alle confidenze con Cristiano Malgioglio che lo aveva fatto ragionare su queste cose.

Ora Tommaso Zorzi prosegue il suo percorso da solo. Dopo alcuni alti e bassi con una delle sue più grandi amiche Stefania Orlando, è sempre più vicino alla finale. Questa si terrà il 26 febbraio ma l’influencer rimane comunque uno dei concorrenti più apprezzati di questa edizione del programma.

Sicuramente non è tutto rose e fiori. Tommaso Zorzi proprio in questi giorni oltre che a scaricare di molto lo stress con reazioni di natura psicosomatica ha anche avuto un confronto con la madre, che lo ha tranquillizzato sul suo percorso. La donna lo ha anche fatto ragionare su come procedere. L’influencer ha accusato diversi segni di stanchezza che hanno portato anche lo staff a premunirsi nei confronti di Tommaso.

Quello che è certo però è che Zorzi ha fatto un percorso all’interno del Grande Fratello Vip 5 che sicuramente gli gioverà fuori. E se già qualcuno vocifera che potrebbe essere tra gli opinionisti dell’Isola dei famosi nell’edizione in onda a marzo 2021 – assieme alla sua amica Stefania Olando – ora gira voce che per lui ci sia in serbo anche qualcos’altro.

Il Messaggero ha riportato l’indiscrezione che sia lui che Francesco Oppini potrebbero imbarcarsi in una nuova avventura insieme: un programma fatto apposta per loro e per le loro capacità. Se la cosa fosse vera, il pubblico potrebbe ancora rivedere la coppia in tv assieme ma stavolta in vesti differenti.

Al contempo, si vocifera anche che Mediaset stia pensando pure a un programma per la stessa Stefania Orlando.