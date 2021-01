GF Vip, microfoni accesi in regia: gaffe su Zorzi e messaggio nascosto

Al Grande Fratello Vip 5 l’aria è sempre più tesa. I concorrenti sono stremati e la reclusione di quasi 4 mesi non giova alla mente e allo spirito. Tutti i gieffini, alla notizia del prolungamento del programma, sono rimasti stupiti. In primis Tommaso Zorzi che è stato uno di quelli che ha risentito maggiormente il peso della comunicazione data da Signorini.

Tuttavia, Alfonso durante l’ultima puntata ha rassicurato i suoi Vipponi dicendogli che proprio a fronte di questa nuova decisione dello staff del Grande Fratello Vip avrebbero avuto la possibilità di una telefonata ai propri cari. Anche Tommaso Zorzi ha avuto l’occasione di parlare con la propria famiglia, nel particolare con la mamma.

Quest’ultima si è sincerata che il figlio stesse bene, soprattutto dopo l’ultimo episodio che lo aveva coinvolto. Tommaso infatti non è stato bene a causa dello stress, accusando in seguito alla puntata di lunedì 18 gennaio 2021, una reazione di natura psicosomatica. Da quanto si può apprendere sembra che la mamma lo ha spronato a continuare ma gli ha anche detto che nel caso volesse rinunciare non ci sarebbe nulla di male.

Dopo questa conversazione, l’influencer di Riccanza si è mostrato pensieroso e ad un certo punto oggi la regia si è fatta scappare qualcosa che non avrebbe dovuto, specialmente che non avrebbero dovuto sentire i gieffini e in particolare il diretto interessato. La frase che si è sentita è la seguente: “Vi ricordo che non dobbiamo…evitare i contatti proprio anche esterni con Tommaso”.

Queste parole hanno spiazzato alcuni dei Vipponi. E lo stesso Tommaso Zorzi. Alcuni di loro si sono chiesti cosa intendesse la regia. Molti sui social hanno commentato il fatto ipotizzando che evidentemente la produzione non si era accorta che i loro microfoni, con cui comunicano con i concorrenti, erano ancora accesi. Alcuni hanno pensato che l’obiettivo dello staff del Grande Fratello Vip sia quello di non far avere a Tommaso Zorzi ulteriori contatti con l’esterno. L’idea sarebbe quella di evitare un condizionamento o un abbandono del gioco del concorrente.

Lo stesso influencer, dopo la telefonata con la mamma, aveva scherzato con i suoi coinquilini sul fatto che lei gli aveva raccontato più del possibile. A quel punto un autore l’aveva ripresa ma questa aveva risposto di continuare a fare l’autore che lei avrebbe continuato a fare la mamma.

Sulla comunicazione uscita per sbaglio dai microfoni della produzione, anche Pierpaolo Pretelli ha fatto le sue supposizioni avanzando l’ipotesi: “È qualcosa che non dovevamo sentire”.