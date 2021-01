Grande Fratello Vip si allunga, la reazione di Zorzi: ansia e vomito

Notte frenetica e movimentata ieri al Grande Fratello Vip. I concorrenti del reality show condotto da Alfonso Signorini infatti sono ormai stremati. Dopo quasi quattro mesi all’interno della Casa i nervi ormai sono a fior di pelle e andare avanti risulta essere estremamente complicato. Soprattutto da un punto di vista psicologico.

Nella puntata di ieri sono tante le emozioni e le reazioni che si sono susseguite all’interno del programma. In particolare una: quella sul prolungamento della trasmissione. Ebbene, dopo aver allungato il reality già una prima volta, ieri 18 gennaio Alfonso Signorini ha comunicato ai concorrenti del Grande Fratello Vip che la trasmissione non si concluderà l’8 di febbraio.

La soffiata era arrivata anche qualche giorno fa da alcuni fan del reality che si erano recati fuori dalla Casa e avevano urlato che il Grande Fratello si sarebbe concluso il 26 di febbraio. La notizia era stata accolta con enorme stupore da Maria Teresa Ruta e Piepaolo Pretelli che si trovavano in giardino. Successivamente i due non avevano più fatto parola della cosa. D’altro canto il web era andato in rivolta. Tante erano state le critiche nei confronti di Alfonso Signorini in merito alla volontà di sottoporre i coinquilini della Casa ad un nuovo stress psicologico.

Non solo, sui social si è dato il via alla creazione di un vero e proprio hashtag che recita: #NOALPROLUNGAMENTOGF andato subito in tendenza su Twitter. Infatti – come si diceva anche sopra – i Vipponi sono ormai totalmente allo stremo. Specialmente quelli che sono entrati nel reality show da settembre. Solo qualche giorno fa Maria Teresa Ruta ha avuto una crisi isterica dettata dal troppo stress. Una reazione simile è stata quella di Stefania Orlando che ieri ha cercato di uscire dalla Casa.

Allo stesso modo, anche Tommaso Zorzi non ha per niente preso bene la notizia del prolungamento. Dopo la puntata di ieri, infatti, l’influencer di Riccanza ha avuto un vero e proprio crollo emotivo. Una crisi d’ansia lo ha portato ad accusare un dispiacere tale da sfociare poi in diversi conati di vomito. A quel punto Zorzi si è recato in bagno disperato. Ad accorrere in suo aiuto è stato Andrea Zelletta. Il concorrente vedendo il compagno in difficoltà non ha esitato a tendergli la mano.