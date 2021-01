I fan urlano che la finale è stata spostata al 26 febbraio 2021 e Pierpaolo non reagisce bene: in confessionale è stato chiesto di non parlarne con gli altri?

Al Grande Fratello Vip 5 i fan continuano a urlare fuori dalla Casa. E oggi è arrivata ai concorrenti una notizia che era nell’aria e che è ancora in attesa di ufficialità. Si parla del prolungamento del programma, un ulteriore prolungamento. Il GF Vip 5 sarebbe dovuto finire nei primi giorni di dicembre, poi è stato prolungato all’8 febbraio 2021 e molti hanno accettato, tranne Gregoraci e Oppini. Adesso però scopriranno che dovranno rimanere chiusi nella Casa per altre settimane, e cioè fino al 26 febbraio 2021: questa è la data della finale, al momento.

Tommaso Zorzi ha intuito che potrebbe non finire più l’8 ed è entrato in una profonda crisi. Non è facile per loro dover modificare in continuazione la data di arrivo di questo viaggio, non sapendo mai quando usciranno davvero da quella casa. Alfonso Signorini ha scelto fino a oggi di non comunicare nulla ai suoi Vipponi, forse perché sono ancora in attesa anche loro di notizie ufficiali. Anche in confessionale però hanno deciso di adottare la stessa linea: Tommaso ha chiesto se finirà l’8 febbraio e gli hanno risposto che non si sa.

Vedendo questi comportamenti, i fan si sono schierati totalmente dalla parte dei concorrenti. Non solo è scattata la rivolta su Twitter, ma oggi qualcuno è andato ad avvisare personalmente i Vipponi. Nel pomeriggio hanno urlato che il GF Vip finirà il 26 febbraio. In giardino in quel momento c’erano soltanto Pierpaolo, Giulia e Maria Teresa. Pretelli ha sentito chiaramente la frase e ha portato la mano alla bocca, con un’esclamazione di stupore. Non poteva credere alle sue orecchie, ma ha sentito forte e chiaro. Giulia ha chiesto a lui cosa avessero urlato e così Pierpaolo glielo ha detto. Maria Teresa invece diceva: “Non adesso, non adesso”.

La Ruta forse ha chiesto di non parlarne per evitare che il GF mettesse la musica, quindi per sentire altro. Oppure voleva evitare di far sapere che hanno capito. Alla fine però il GF è intervenuto: Pierpaolo pare sia stato praticamente messo a tacere. Non ha parlato con nessuno, finora, di queste urla e lo stesso è successo per Giulia e Maria Teresa. Insomma, pare proprio che in confessionale i tre siano stati redarguiti e costretti a non avvisare gli altri di quanto urlato fuori dalla Casa.

Ma la censura non è finita qui. Qualcuno infatti si è sintonizzato con la regia “Un’ora fa” per vedere la scena, scoprendo però che non c’era più. In regia quindi hanno deciso di tagliare questo momento. Sul Web però c’erano già tutti i video a disposizione. Pierpaolo, Giulia e Maria Teresa probabilmente non riveleranno nulla agli altri: potrebbero esserci delle conseguenze per loro. Tuttavia la notizia potrebbe circolare sotto le coperte, senza microfoni.. A meno che lunedì Alfonso non decida di metterli subito al corrente.

???????? Fuori urlano che il programma finisce il 26 febbraio. Non è un'esercitazione. Ripeto, non è un'esercitazione #tzvip #sovip #gfvip pic.twitter.com/2Vje2kPwos — Il Grande Flagello (@grande_flagello) January 16, 2021

#GFVIP Quando guardi la registrazione di un'ora fa per vedere se la regia cancellasse la parte in cui viene urlato ai concorrenti del prolungamento e scopri che è proprio così#tzvip #sovip #rosmello #NOALPROLUNGAMENTOGF pic.twitter.com/BgJO4vMKYu — Anna Pisano (@anna_pisano26) January 16, 2021

Quindi finalmente hanno urlato del prolungamento, lo ha sentito Pierpaolo e lo hanno costretto a non dire nulla?! Non è giusto. Fossi in Pierpaolo mi ribellerei e lo direi e se va in nomination amen, lo salviamo solo perché è stato un eroe! Ora deve tenersi questo peso? #tzvip pic.twitter.com/iuvMtVFvGn — Lexie (@Lexie94224236) January 16, 2021