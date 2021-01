Grande Fratello Vip, rivolta web: “No al prolungamento”, aperta petizione

Una vera e propria rivolta contro il GF Vip 5 quella che stanno dando vita tantissimi telespettatori con l’hashtag #NOALPROLUNGAMENTOGF, saltato in tendenza su Twitter. Ebbene gli utenti sui social disapprovano la scelta della produzione di prolungare il reality show per altre settimane. I concorrenti sono stati messi al corrente, a fine novembre, che questa quinta edizione sarebbe durata fino ai primi di febbraio 2021. Ma ecco che ora il programma sta pensando a un ulteriore prolungamento, che potrebbe spiazzare negativamente i gieffini, soprattutto quelli che sono nella Casa di Cinecittà ormai da troppi mesi.

Infatti, i telespettatori proprio in loro stanno notando dei segni di cedimento. Al contrario di quello che probabilmente la produzione pensa, il pubblico di Canale 5 disapprova il prolungamento di questa edizione. È iniziata lo scorso mese di settembre e prima delle festività natalizie si sarebbero dovute spegnere le luci della Casa. Invece, notando milioni di fan appassionati alle vicende dei gieffini, il programma ha deciso di andare avanti. Ma pare che ormai i concorrenti siano arrivati a un punto limite, a livello psicologico.

Questa scelta ha portato Elisabetta Gregoraci e Francesco Oppini ad abbandonare il gioco, mentre gli altri hanno scelto di proseguire l’esperienza. Il popolo di Twitter decide ora di ribellarsi, in quanto si ritrova di fronte alle forti reazioni dei loro beniamini. In particolare, Tommaso Zorzi in queste ultime ore ha chiesto in confessionale agli autori se la data della finale corrisponde davvero all’8 febbraio. Subito dopo, in camera da letto con Stefania Orlando e Andrea Zelletta, l’influencer ha dato vita a uno sfogo.

Ha ammesso di sentirsi in ansia per questo motivo, poiché ormai la stanchezza psicologica si fa sentire. Gli autori non hanno risposto alla domanda di Zorzi, il quale è convinto che il programma dovrebbe rivelare la verità sulla data della finale. Gli altri inquilini della Casa sono d’accordo con questo pensiero e il web decide di mandare un messaggio forte alla produzione, affinché non ci sia questo prolungamento. Non solo, i fan hanno aperto una petizione su Change.org, dove è possibile inserire la propria firma.

Sono diversi i telespettatori che si dichiarano sconcertati per l‘idea che la produzione ha preso di prolungare il programma. “Comunque ho i brividi, vedere tutti in quelle condizioni ieri sera mi ha fatto piangere il cuore, Sono esseri umani”, scrive qualcuno su Twitter. Altri fanno notare che quanto sta accadendo “è una vergogna”. Addirittura c’è chi afferma: “Non sembrano neanche più le stesse persone”.

Solo l’altro giorno, Maria Teresa Ruta ha dato vita a una crisi isterica, che a detta di molti sarebbe stata generata dalla pressione che sente a causa di questa lunga permanenza all’interno della Casa. I telespettatori notano segni di cedimento anche in Pierpaolo Pretelli e in Dayane Mello. Ora non resta che attendere per capire quale decisione prenderà il reality show condotto da Alfonso Signorini di fronte a questa rivolta social!