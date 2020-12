Grande Fratello Vip 5 si allunga ancora: la richiesta di Mediaset a Signorini

Ebbene sì il GF Vip 5 si allunga ancora! Questa è una notizia delle ultime ore, annunciata da TvBlog. Pare che il reality show condotto da Alfonso Signorini andrà avanti per una decina di giorni in più. I concorrenti all’interno della Casa di Cinecittà sono convinti che potranno tornare alla vita di tutti i giorni già dai primi di febbraio. Invece, in queste settimane, le cose sono cambiate. In particolare, si vociferava che la finale sarebbe andata in onda il prossimo 15 febbraio. Ma ora l’indiscrezione parla di un altro allungamento per la trasmissione di Canale 5. Un vero e proprio record per il programma, di cui Signorini si è mostrato più volte entusiasta. I gieffini che sono nella Casa da ormai diversi mesi non hanno dimostrato lo stesso entusiasmo. Nonostante ciò, tutti – fatta eccezione per Elisabetta Gregoraci e Francesco Oppini – hanno deciso di proseguire l’esperienza, festeggiando Natale e Capodanno lontano dai propri cari.

Ora la data della finale di questa quinta edizione è prevista per venerdì 26 febbraio 2021 e non più per lunedì 15. In questo modo, il noto reality show chiuderà una settimana prima dell’arrivo del Festival di Sanremo su Rai 1. I vertici Mediaset avrebbero chiesto direttamente a Signorini di continuare a essere il protagonista della prima serata di Canale 5 per due volte a settimana – lunedì e venerdì – e fino al 26 febbraio appunto. Un’edizione davvero fortunata quella che sta attualmente andando in onda, non solo per la durata, ma anche per gli ascolti. Sono tantissimi i telespettatori che si sono appassionati alle vicende che avvengono all’interno della Casa.

In queste ultime ore ad attirare l’attenzione è stato un gioco messo in atto dalla produzione, quello dei baci. Attraverso questa novità, è scattato il bacio atteso tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi. Non solo, non è passato inosservato quello tra Zenga e Dayane Mello. Ma come reagiranno i concorrenti quando scopriranno la data della finale? Uno dei gieffini che non ha dimostrato tanto entusiasmo di fronte alla prima notizia sull’allungamento è stato Tommaso Zorzi, desideroso di tornare alla vita di tutti i giorni. Nonostante ciò, l’influencer ha comunque deciso di proseguire questa esperienza fino alla fine.

Non resta ora che attendere per la conferma ufficiale da parte del reality show prodotto da Endemol Shine Italy.