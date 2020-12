GF Vip Pretelli e Giulia, è nata una coppia. Zenga dà un ‘palo’ a Dayane

Nella Casa più spiata d’Italia sale la temperatura: Pierpaolo e Salemi sempre più in love, per la Mello arriva una doccia fredda rifilatale da Andrea

Alfonso Signorini ha raggiunto l’obbiettivo: la Casa più spiata d’Italia, quella del Grande Fratello Vip, è stata rianimata dai nuovi ingressi ‘natalizi’. Nelle scorse ore, sotto al vischio si sono visti un paio di episodi alquanto curiosi. Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli si sono baciati e ormai parlare di coppia non è più un tabù. Perché è pur vero che si è trattato di un gioco, ma per quel che concerne la loro situazione tale gioco non ha fatto che accelerare i tempi di ciò che sembrava ormai non più rimandabile: dall’amicizia si è passati a un legame che va oltre.

L’italo-persiana si è pure sbilanciata confidandosi con alcuni compagni di avventura e confessando che il suo cuore “è tornato a battere” come non faceva da tempo. E pazienza se i fan dei Gregorelli (coloro che speravano in una storia tra il modello ed Elisabetta Gregoraci) si sono infiammati su Twitter e Instagram, scatenandosi contro l’ex velino di Striscia la Notizia.

C’è poi un’altra storiella curiosa venuta a crearsi nelle scorse ore, quella tra Andrea Zenga e Dayane Mello. Tra i due, sempre sotto al famoso vischio e sempre per gioco, è scattato un bacio. Immediatamente il gossip si è fatto strada, anche alla luce di quel che ha dichiarato di recente la modella brasiliana. Cioè che vede nel figlio d’arte il suo uomo ideale. E lui che ne pensa? Crede che con Dayane potrebbe nascere qualcosa di più? Assolutamente no.

MA DAYANE SI È EMOZIONATA ED È SCAPPATA CENTODICIOTTO PARTISIPANTI TUTTO OK#gfvip pic.twitter.com/64GVU0ZCc4 — auro (@nevrsland) December 27, 2020

Zenga infatti, a tarda notte, dopo il bacio, ha dialogato con Giulia Salemi, Sonia Lorenzini e Giacomo Urtis i quali, assai curiosi, hanno voluto sapere qualcosa di più sul legame tra lui e Dayane. Ed è qui che il giovane ha rifilato alla Mello un vero e proprio ‘palo‘, chiudendo in modo categorico a qualsiasi implicazione sentimentale con la sudamericana.

“Non mi ci vedo proprio con lei, non è il mio genere”, ammette spiazzando tutti, “è una donna bellissima, ma è troppo forte, non mi ci vedo caratterialmente. È troppo matura per me”.

La Salemi, con una battuta, ha cercato di capire se le parole di Zenga fossero davvero sincere oppure se fossero più una sorta di tutela per non sbilanciarsi prima del tempo. La risposta di Andrea ha fugato ogni dubbio: “Ragazzi è stato un gioco e basta. Ho 27 anni e so quello che voglio”. Insomma se Dayane vede in lui l’uomo ideale, il pensiero non è assolutamente ricambiato.