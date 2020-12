GF Vip, Pierpaolo e Giulia si sono baciati (davanti a tutti): il video

È scattato il primo bacio tra Pierpaolo e Giulia al Grande Fratello Vip 5. Era nell’aria e si era ormai percepito che sarebbe arrivato, ed è arrivato oggi. Con la complicità del GF Vip. Oggi infatti gli autori hanno assegnato una prova ai concorrenti: baciarsi sotto al vischio. A turno infatti appena si sentiva il suono della sirena due di loro dovevano correre sotto al vischio, posizionato nel corridoio della porta rossa, e scambiarsi un bacio di dieci secondi. A stampo. Che sia tra uomini, tra donne o tra uomini e donne, indifferentemente. Un gioco studiato proprio per arrivare al bacio tra Pierpaolo e Giulia? Tutti lo hanno pensato nella Casa.

Ci sono stati diversi baci iconici, perché gli autori avevano chiesto dei baci hollywoodiani, per esempio tra Tommaso e Pierpaolo oppure tra Dayane e Tommaso. E ce n’è stato uno memorabile anche tra Mario e Giacomo. Ma tutti passeranno in secondo piano dopo il bacio tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi. E non è stato del tutto imposto, va detto. I concorrenti infatti potevano scegliere con chi baciarsi sotto al vischio e hanno anche sorteggiato delle coppie. La sorte non ha unito Giulia e Pierpaolo, così quest’ultimo ha preso l’iniziativa e ha trascinato Giulia sotto al vischio. Non era il loro turno infatti quando Pretelli ha preso per mano la concorrente con cui si è avvicinato molto negli ultimi giorni e si sono dati un bacio a stampo.

Giulia era molto imbarazzata inizialmente, ma poi c’è stato un bacio a stampo di dieci secondi. Era evidente che fosse diverso dagli altri, quindi non recitato. E infatti il Grande Fratello ha fatto suonare di nuovo la sirena dopo pochi istanti per dare una seconda possibilità ai Prelemi, come li chiamano i fan. E qui è scattato il vero bacio, un bacio passionale, seppure dato davanti a tutti. Un bacio arrivato dopo aver messo definitivamente da parte la Gregoraci.

Pierpaolo e Giulia si sono baciati sotto al vischio tra lo stupore dei presenti ma la seconda volta non si sono fermati a un bacio a stampo. Tommaso, Stefania e Cecilia erano in prima fila per controllare cosa stesse succedendo e dopo di loro tutti gli altri. A un certo punto infatti la Salemi ha coperto le loro bocche con le mani. I due poi sono stati chiamati insieme in confessionale e anche qui si sono scambiati un altro bacio. Insomma, ormai si può parlare di coppia. Seppure loro continuino a fare i vaghi in questo momento.