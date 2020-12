Importante decisione di Pierpaolo Pretelli al Grande Fratello Vip. Il modello nonché ex corteggiatore di Uomini e Donne ha deciso di dimenticare Elisabetta Gregoraci, con la quale ha condiviso un’amicizia speciale per ben tre mesi. Pierpaolo ha preso il quadro che raffigura il bacio tra lui ed Elisabetta e ha deciso di metterlo via. Pretelli lo ha nascosto tra le foto della vecchia edizione in modo da non averlo tutti i giorni sotto gli occhi.

Il motivo è evidente: Pierpaolo Pretelli vuole andare avanti, archiviando il capitolo Elisabetta Gregoraci. Una scelta presa non solo perché la soubrette calabrese non si è mai spinta oltre ma anche perché l’ex Velino è oggi più vicino che mai a Giulia Salemi. I due hanno trascorso Natale come una coppia, tra abbracci e coccole. Il bacio vero e proprio non è ancora arrivato ma Pretelli ha ammesso agli altri ragazzi che ha intenzione di fare molto di più con Giulietta.

La web influencer italo-persiana dal canto suo è un po’ frenata dato quello che è accaduto tra Pierpaolo Pretelli ed Elisabetta Gregoraci. Ma la Salemi è attratta parecchio dal 30enne ed è pronta a spingersi più in là se la conoscenza tra i due crescerà maggiormente. Un rapporto che ha diviso in due i telespettatori: c’è chi ha apprezzato e si definisce già fan Prelemi e chi invece è stanco di vedere il solito copione.

Già nel 2018, infatti, Giulia Salemi si era innamorata nella Casa del Grande Fratello Vip. All’epoca la 27enne non era rimasta immune al fascino di Francesco Monte. Una volta terminata l’avventura nella Casa più spiata d’Italia la liaison tra i due non è però durata molto. Con Pretelli andrà decisamente meglio?

Pierpaolo è riuscito a togliere il quadro grazie all’aiuto di Stefania Orlando e Tommaso Zorzi che hanno spinto Pretelli a dare un taglio netto al passato e a concentrarsi sul presente. Un presente che coinvolge sempre più Giulia Salemi, da tempo alla ricerca di un grande amore.

Ai suoi coinquilini Pretelli ha puntualizzato in merito alla foto che lo ritrae con Elisabetta Gregoraci: “La guardavo sì, ma non con amore. È un bel ricordo”.