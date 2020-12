Nuove ed eclatanti dichiarazioni dell’imprenditore ed ex pilota che ha amato la soubrette calabrese per circa tre anni

Francesco Bettuzzi è tornato a parlare di Elisabetta Gregoraci e della loro storia d’amore durata dal 2017 al 2019. L’ex pilota di aerei, oggi imprenditore affermato, ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Di Più, snocciolando dettagli e aneddoti della love story con l’ex concorrente del Grande Fratello Vip. E non è mancata qualche frecciatina a Flavio Briatore, ex marito della Gregoraci…

Francesco Bettuzzi ha confidato di aver conosciuto Elisabetta Gregoraci nel 2014 a Montecarlo, grazie ad amici in comune. Subito è rimasto folgorato dalla bellezza dell’ex gieffina ma non si è spinto oltre visto che all’epoca era ancora sposata con Flavio Briatore. Per anni sono stati dunque solo amici e la Gregoraci ha aiutato Bettuzzi ha rilanciare la Pure Herbal, azienda di cosmetici che Francesco ha rilevato tre anni fa.

Proprio nel 2017 Elisabetta Gregoraci si è separata da Briatore e ha capito di provare qualcosa di più per Bettuzzi, per anni un semplice amico. In quell’anno è iniziata ufficialmente la relazione tra i due che Bettuzzi non ha esitato a definire una storia da film:

“Uno dei periodi più belli è stato quando lei ha condotto Made in Sud. Mi trasferii con lei a Napoli, dove c’erano gli studi. Napoli è diventata la cornice del nostro amore, io mi sentivo un adolescente. Ci dicevamo ti amo ogni due secondi e parlavamo di convivenza, di progetti, di futuro, di figli”

Ma dopo mesi di idillio e viaggi intorno al mondo Elisabetta Gregoraci è cambiata, o almeno di questo è sicuro Francesco Bettuzzi:

“Sentivo che qualcosa la turbava. Avevo l’impressione che vivesse come un senso di colpa il mio amore per me. Il figlio e l’ex marito sapevano di me. Lei a Montecarlo non era felice, ha continuato a vivere nel Principato perché lì abita il suo ex e lì, stando agli accordi, dovevano continuare insieme a crescere il figlio. Ma io, nel periodo in cui parlammo di convivenza, le avevo detto che non mi sarei mai trasferito lì”

Il motivo è presto detto: secondo Bettuzzi Montecarlo è una città dove quello che conta è solo apparire. Francesco ha così proposto a Elisabetta Gregoraci di portare avanti una convivenza a singhiozzo, un po’ a Montecarlo un po’ in Italia ma la soubrette si è tirata indietro. Dopo questo rifiuto sono partiti una serie di litigi che hanno rovinato la bella liaison con Bettuzzi.

“Tante cose Elisabetta non me le ha dette. Ma io sentivo che c’era qualcosa che la frenava. Di preciso non so bene cosa. Ma è un peccato. Io l’ho presentata alla mia famiglia, era la donna della mia vita. E io so che lei mi amava allo stesso modo. Io credo che lei non sia una donna libera di vivere e di amare. Anche al Grande Fratello Vip era frenata per ogni cosa. E se non si è liberata per un grande amore come era il nostro dubito che lo farà mai”

Francesco Bettuzzi ci ha inoltre tenuto a precisare che ha cancellato il tatuaggio di coppia che si è regalato con Elisabetta Gregoraci. Ovvero la data del loro primo incontro, l’11 aprile 2014. Entrambi avevano la scritta sul polso ma Bettuzzi, per il troppo dolore, ha preferito rimuoverla.

Di recente Flavio Briatore ha pubblicamente chiarito che con l’ex moglie non esiste alcun contratto post matrimoniale e che un ritorno di fiamma è del tutto escluso. Elisabetta Gregoraci, dal canto suo, si dichiara felicemente single.