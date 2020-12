Gregoraci, l’ex Bettuzzi a ruota libera: le parole su Pretelli ed Elisabetta

Francesco Bettuzzi, l’unico ex ‘ufficiale’ che ha avuto Elisabetta Gregoraci dopo la fine del matrimonio con Flavio Briatore, è tornato a parlare della showgirl. Rispondendo a delle domande dei propri fan su Instagram, ha affrontato diversi temi relativi alla love story vissuta con la calabrese. Non solo: si è sbilanciato su una concorrente del GF Vip, Dayane Mello. Il fatto gli ha attirato alcune poco comprensibili critiche. Inoltre l’imprenditore ha difeso l’ex da Mino Magli, uomo che continua a dichiarare di aver avuto una relazione con Elisabetta mentre lei stava con Briatore. La vicenda è già stata smentita dalla diretta interessata, eppure Magli non smette di ribadire la sua versione. Si attendono le prove, casomai ci siano, di tale legame ‘segreto’.

Francesco è l’unico uomo con il quale la Gregoraci è uscita allo scoperto negli ultimi anni. Abbandonato il Grande Fratello Vip ha confermato la love story ed ha pure spiegato i motivi della rottura: a un certo punto era divenuto un amore “malato“, troppi “litigi e troppe incomprensioni”. Sarebbe stata lei a troncare. E su tutti questi punti cosa ha detto Bettuzzi?

Innanzitutto ha difeso la Gregoraci da Magli, sostenendo che l’uomo “sta sbagliando, e anche tanto”, ad assumere determinati atteggiamenti in determinati contesti. E l’amore per Elisabetta? Oggi c’è ancora da parte sua? E ancora: prova gelosia in questo momento? “Quando finisce un rapporto e finisce l’amore finisce anche la gelosia”, la chiosa dell’imprenditore che pare aver definitivamente superato l’addio.

Qualcuno lo ha poi biasimato, invitandolo a smettere di rilasciare esternazioni sulla showgirl visto che ormai la loro love story è naufragata ed Elisabetta è ‘andata avanti’. “Secondo me dovresti collegare il cervello prima di scrivere certe cose, scorretti sono i doppiogiochisti e chi ha sempre parlato male alle sue spalle, non io che sono sempre stato, volente o nolente dalla sua parte e ne ho sempre parlato bene”, la schietta, ferma e stizzita replica di Bettuzzi all’insinuazione.

Spazio quindi al tema GF Vip: secondo Francesco ci sono pochissime speranze che Elisabetta e Pierpaolo Pretelli, quando lui uscirà dalla Casa più spiata d’Italia, possano imbastire una relazione. In effetti pare davvero remota tale ipotesi, soprattutto dopo ciò che si è visto durante il prime time di venerdì 11 dicembre. L’ex velino e la conduttrice sono stati protagonisti di diversi botta e risposta al vetriolo, con tanto di punzecchiature velenose. Dalla serie ‘C’eravamo tanto amati…’

Largo infine a un paio di commenti su Tommaso Zorzi e Dayane Mello. Francesco tifa per il primo, augurandosi che possa giungere alla finale e trionfare. Poi l’apprezzamento sulla modella brasiliana, dipinta come “una bella ragazza anche abbastanza tosta e spigolosa“. Tale esternazione è stata criticata da alcuni fan che hanno trovato di cattivo gusto il fatto che abbia speso buone parole proprio sulla donna che ha avuto spinose liti verbali con la Gregoraci nel reality. “Ho scritto che è una donna spigolosa, do you speak italian?“, la puntualizzazione sarcastica di Francesco alla critica.