Non c’è pace per Elisabetta Gregoraci. Il presunto ex fidanzato Mino Magli è tornato all’attacco con delle rivelazioni inedite sul presunto rapporto con la soubrette di Soverato. Presunte perché Elisabetta ci ha tenuto a chiarire al Grande Fratello Vip che lo stilista è stato in passato un amico di famiglia e nulla più. Diversa la posizione di Magli, che continua a parlare di una relazione con la Gregoraci durata ben sette anni.

Dopo aver parlato di presunti tradimenti da parte della showgirl Magli ha confidato che la 40enne si sarebbe fatta regalare un intervento di chirurgia estetica e che la storia con Flavio Briatore sarebbe iniziata solo per via della ricchezza e del prestigioso dell’imprenditore.

In un’intervista al settimanale Oggi, nel numero in edicola da giovedì 10 dicembre, Mino Magli ha dichiarato:

“Elisabetta mi piaceva moltissimo, era molto ambiziosa. Tanto che a volte temevo fosse un’opportunista. Pensavo di essere il padrone del castello, ma invece era una multiproprietà”

Stando a quello che dice il creativo la liaison con Elisabetta Gregoraci sarebbe durata dal 2000 al 2007 e finita quando l’ex concorrente del Grande Fratello sarebbe convolata a nozze con Flavio Briatore. Prima, però, si sarebbe fatta regalare da Magli un nuovo decolleté. “Un doppio regalo, che certe cose si fanno solo a paia”, ha puntualizzato l’uomo.

Mino Magli ha poi rilasciato delle affermazioni piuttosto forti sul caso Vallettopoli, in cui la Gregoraci è rimasta coinvolta nei primi anni Duemila, e su Flavio Briatore, dal quale ha avuto il figlio Nathan Falco:

“Ely mi diceva di non preoccuparmi perché era stata coinvolta solo per la vendetta di un politico che aveva respinto. Briatore? Mi disse che era un amico, che tra di loro c’era un accordo e che doveva essere solo la sua fidanzata “da parata”, quella da mostrare nei momenti ufficiali, ma che loro non andavano a letto insieme. Mi chiese di sopportare questa situazione per il bene della sua carriera, e lei stessa si affrettava a spiegare la situazione ai miei amici quando uscivamo tutti insieme”

Al momento Elisabetta Gregoraci non ha ancora commentato l’ultima intervista di Mino Magli. Dopo aver abbandonato il Grande Fratello Vip l’ex conduttrice di Made in Sud ha deciso di concedersi qualche giorno di relax, lontana dal clamore mediatico per concentrarsi sul figlio di dieci anni. I due sono stati lontani per ben tre mesi.

Stando a quanto rivelato da Elisabetta Gregoraci nello studio di Alfonso Signorini Mino Magli sarebbe un calcolatore in cerca di guadagno facile. Un uomo che avrebbe sfruttato l’amicizia con la famiglia Gregoraci per inventare, a quanto pare, una falsa liaison con Elisaetta. Quale sarà la verità?

Per quanto riguarda invece i ritocchini di Elisabetta, da anni si parla di un probabile intervento al naso e un altro al decolleté. La diretta interessata non ha mai confermato ma neppure smentito.