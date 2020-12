Elisabetta Gregoraci zittisce tutti: la verità su Filippo Nardi e Mino Magli

Elisabetta Gregoraci ha lasciato il Grande Fratello Vip, mettendo al primo posto il figlio Nathan. La gieffina calabrese non ha potuto dire sì alla proposta del programma, attraverso la quale avrebbe avuto la possibilità di proseguire il gioco fino a febbraio 2021. Arrivata in studio, Elisabetta si lascia intervistare da Alfonso Signorini. Quest’ultimo non può non cogliere la palla al balzo e inizia a investigare sulla vita sentimentale dell’ormai ex gieffina. Poco prima, in collegamento, aveva salutato i futuri concorrenti Samantha De Grenet, Sonia Lorenzini e Filippo Nardi. E proprio su quest’ultimo sono spuntati fuori dei gossip riguardanti un presunto flirt con la Gregoraci!

Ebbene questa sera, Signorini ne approfitta per chiedere a Elisabetta se queste notizie siano vere oppure no. La conduttrice smentisce il tutto: “Non è successo nulla”. La Gregoraci appare sicura della sua versione, ovviamente. Alfonso chiama in causa proprio Nardi, attraverso il video collegamento. Il futuro concorrente invece arricchisce il mistero: “Io dico che non ne parlo, poi ognuno tira le somme”. Pertanto, Filippo non vuole né confermare né smentire il gossip. Questo innervosisce Signorini, il quale è convinto che l’atteggiamento di Nardi non sia corretto, in quanto avrebbe preferito “maggiore chiarezza”.

La De Grenet dice la sua al riguardo: “Non vedo, non sento e non parlo. Io non solo, come l’avete letto voi, l’ho letto io”. Affrontato questo argomento, Signorini passa subito a un altro. Il conduttore chiede una sua opinione su Mino Magli. Su quest’ultimo, la Gregoraci non ha una bella opinione. Infatti, la conduttrice calabrese confessa di aver avuto dei problemi 20 anni fa con l’uomo. Fa sapere che è stato un amico di famiglia, ma che a detta sua avrebbe fatto “una cosa schifosa”. Pare che Magli frequentasse casa sua in Calabria, a Soverato. Secondo il racconto di Elisabetta, Mino avrebbe chiamato i fotografi “per prendersi soldi in cambio, pur di guadagnare due euro ha fatto qualsiasi cosa”.

Elisabetta torna poi a parlare della sua passata relazione con Francesco Bettuzzi. La Gregoraci confessa che è stata una storia molto importante, avuta dopo la fine del suo matrimonio con Briatore. Ha sofferto molto per questo amore e ammette di essere stata lei a mettere fine alla storia. Lo amava ancora, ma spiega che c’erano troppi litigi.

Infine, Signorini chiede informazioni sul suo rapporto con Stefano Coletti, considerato nel mondo del gossip come il suo presunto fidanzato. La Gregoraci spiega che è la prima persona che l’ha aiutata a trovare casa a Montecarlo e spesso pranzano insieme.