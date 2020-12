GF Vip Filippo Nardi e Gregoraci, storia rovente: “Una notte, non di più”

Oggi a Mattino 5 il paparazzo Andrea Franco Alajmo ha lanciato una bomba bella e buona su Elisabetta Gregoraci. Ancora una volta la showgirl calabrese è coinvolta in argomenti piccanti che riguardano i suoi ex. Ebbene, sembra proprio che la conduttrice, date le indiscrezioni di questi giorni, abbia avuto un altro presunto amante di cui ancora non si sapeva nulla. La persona coinvolta stavolta è Filippo Nardi.

Da quanto dichiarato da Andrea Franco Alajmo stamattina in puntata, la Gregoraci avrebbe passato una notte di passione con il conduttore televisivo. Il paparazzo ha raccontato di non avere né foto né prove di altro genere per accertare il fatto se non una telefonata avuta con Nardi:

“È una settimana che circola la voce che lui abbia avuto una storia durata una notte con Elisabetta Gregoraci diversi anni fa. Una notte, non di più… L’ho chiamato immediatamente e mi assumo la responsabilità di ciò che dico.”

Filippo ha confessato ad Alajmo di non voler trattare affatto l’argomento. In primo luogo perché Elisabetta è una mamma e più volte ha tenuto a precisare di voler proteggere il figlio Nathan Falco. In secondo luogo perché la showgirl calabrese in questi giorni non se l’è passata benissimo all’interno della Casa. Sono state queste le parole di Andrea Franco Alajmo:

“Ho chiamato Filippo Nardi e molto elegantemente ha detto che di questa cosa non vuole parlare anche perché Elisabetta è una mamma e non vuole andare a parlare di storie passate soprattutto in questo momento che è abbastanza inguaiata e non vuole buttare benzina sul fuoco. A differenza di altri suoi ex che hanno raccontato dettagli intimi, lui è stato molto elegante anche perché mi conosce ed avrebbe potuto raccontarmi qualsiasi cosa.”

I litigi con Giulia Salemi, infatti, hanno destato in lei diverse preoccupazioni, in particolare sulle eventuali reazioni dell’ex marito Flavio Briatore. Molto elegantemente il conduttore, ex naufrago de L’Isola dei Famosi, ha voluto proteggere, in un certo senso Elisabetta, che in questi giorni è apparsa già molto tesa per faccende ben più pressanti.

In studio la conduttrice di Mattino 5 Federica Panicucci ha apprezzato molto l’atteggiamento di Filippo. Infatti non è la prima volta che spuntano indiscrezioni di questo genere sulla Gregoraci e sui suoi presunti amanti. Come anche non è mai stato chiaro lo status sentimentale di Elisabetta, ancora un mistero per i telespettatori.

In ogni caso, la notte di fuoco tra Elisabetta Gregoraci e Filippo Nardi, a detta di Andrea Franco Alajmo, si è consumata quindici anni fa. È dunque storia vecchia. La stessa Panicucci si è rivolta al paparazzo in toni scherzosi dicendo: “È quasi andata in prescrizione”.

Chissà se nella prossima puntata del Grande Fratello Vip Alfonso Signorini ne approfitterà per discuterne con Elisabetta e per sciogliere, dunque, alcuni nodi di questo intricato filo di Arianna.