Gregoraci sa che Briatore è adirato: spettro avvocati e appello al GF Vip

Continuano le discussioni tra Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi. La showgirl calabrese però stavolta ha deciso di chiudere definitivamente la questione su lei e Briatore mettendoci un punto bello grosso. Infatti, non è un mistero il fatto che Elisabetta abbia sempre cercato di preservare la propria vita privata, a iniziare da tutto ciò che riguardasse il figlio ai dettagli sul matrimonio con Flavio Briatore.

Tuttavia, il noto imprenditore ultimamente era finito sotto i riflettori in seguito alla questione che ha alimentato le ultime puntate del Grande Fratello Vip. Infatti, la discussione tra Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi era andata a toccare questioni delicate. Una presunta vacanza in Sardegna totalmente pagata da Briatore all’influencer e delle attenzioni rivolte a Flavio da parte di lei, giudicate da Elisabetta inopportune. La stessa conduttrice calabrese ha rivelato in questi giorni ulteriori aneddoti.

La Salemi in puntata ha cercato di ridimensionare la situazione. Ha negato quanto affermato da Elisabetta e l’ha accusata di essere un po’ troppo presente nella vita del suo ex marito. Inoltre, ha spiegato cosa non le piacesse del suo carattere. Giulia ha accusato Elisabetta di tirarsela un po’ troppo per via dei suoi agi fuori dalla Casa.

In queste ore però pare che le due siano riuscite a trovare un punto d’incontro. Elisabetta è tornata a parlare della questione con Briatore, evidenziando il fatto che non sia giusto coinvolgere una persona che di fatto il Grande Fratello Vip non lo sta facendo. Inoltre, la Gregoraci ha citato la presenza di una terza persona che sarebbe coinvolta in tutta questa storia e che lei stessa non vorrebbe assolutamente far venir fuori.

Elisabetta ha cercato di chiarire con la Salemi il suo punto di vista. La showgirl non ha esitato a specificare che la sua paura più grande è che Flavio Briatore si arrabbi tanto da ricorrere poi ai suoi avvocati. Il timore della Gregoraci è legittimo visto il carattere fumantino dell’imprenditore. Basti pensare che solo pochi giorni fa erano uscite delle indiscrezioni secondo cui Flavio stesse rivedendo gli accordi di divorzio. Per questo motivo Giulia è sembrata disposta ad andarle incontro.

“C’è una terza persona che non voglio mettere in mezzo perché non è giusto. Finché si parla di me, del mio matrimonio, di mio figlio, ci sta. Ma il Grande Fratello non lo sta facendo lui e io so che questa roba, i giornali, le cose, si inca**a anche e ha ragione. Lo mettiamo in mezzo e poi mi devo…avvocati, cose. Non ho voglia, capisci?”

Di fatto, tutte le volte che si è affrontata la questione la preoccupazione sul volto di Elisabetta non era passata inosservata. La showgirl ha sempre affrontato con tenacia le discussioni ma in questo caso ha avuto il più delle volte un atteggiamento remissivo.

Elisabetta Gregoraci, la richiesta al Grande Fratello

La questione è totalmente off-limits. Infatti, nella discussione con Giulia la Gregoraci ha confessato di aver chiesto esplicitamente al Grande Fratello di non parlare più della storia Salemi/Briatore.

“Sono andata in confessionale e ho detto che di questa cosa non voglio parlare. Abbiamo già fatto una puntata, ci sono altre persone che non voglio mettere in mezzo. E mi hanno rispettata”.

La richiesta è stata accolta dagli autori del programma. Alfonso Signorini, dunque, nelle prossime puntate non affronterà più l’argomento.