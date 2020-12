Elisabetta Gregoraci: “Briatore è nero, vuole rivedere gli accordi di divorzio”

Le cose si mettono male per Elisabetta Gregoraci. Stando ad alcuni gossip raccolti dal settimanale Nuovo Tv l’ex marito Flavio Briatore sarebbe “nero dalla rabbia”. Il motivo? Sarebbe furioso per tutto il clamore che si è sollevato attorno all’ex moglie. Da quando la soubrette di Soverato è entrata al Grande Fratello Vip è diventata una delle protagoniste assolute dello showbiz italiano.

Dal passato della Gregoraci sono spuntati ex fidanzati, presunti amanti, dicerie e malelingue di ogni tipo. Una situazione che non sarebbe proprio andata giù a Flavio Briatore, già contrario alla partecipazione di Elisabetta al reality show di Alfonso Signorini. Fino all’ultimo l’imprenditore ha provato a far cambiare idea all’ex conduttrice di Made in Sud ma invano.

Elisabetta Gregoraci ha fatto di tutto per entrare al Grande Fratello Vip per mettersi in gioco e far conoscere al pubblico lati inediti della sua personalità. La presentatrice non ha però messo in conto gli effetti negativi di un’esposizione del genere e Alfonso Signorini non l’ha informata di quanto sta accadendo fuori dal bunker di Cinecittà.

Come si legge sulla rivista diretta da Riccardo Signoretti, Flavio Briatore non avrebbe gradito l’amicizia speciale che Elisabetta Gregoraci ha instaurato con l’ex Velino di Striscia la notizia Pierpaolo Pretelli. Il 70enne non avrebbe inoltre apprezzato la questione del linguaggio segreto usato da Eli per comunicare con l’esterno. I famosi colpetti sul petto che secondo qualcuno la Gregoraci avrebbe indirizzato alla presunta nuova fiamma Stefano Coletti.

Ma a tre mesi dall’inizio del Grande Fratello Vip Flavio Briatore – stando sempre a quello che scrive Nuovo Tv – sarebbe rimasto piuttosto turbato dai sospetti e pettegolezzi sul conto di Elisabetta Gregoraci accumulati sia all’interno del programma di Canale 5 sia nei vari salotti televisivi. Aneddoti che saltano fuori solo ora che EliGreg è protagonista al Gf Vip.

Tra i tanti retroscena non sono passate inosservate le dichiarazioni dell’ex di Elisabetta Gregoraci, lo stilista Mino Magli, così come le rivelazioni dell’ex agente della showgirl. Entrambi sussurrano di presunti tradimenti della 40enne nei confronti dell’ex marito. Il nome di Briatore è saltato fuori pure in una discussione tra Elisabetta e Giulia Salemi.

“Il nome di Flavio continua a spuntare fuori. Essere tirato in ballo non va proprio giù a Briatore, che non è un concorrente del Gf Vip! Diverse fonti dicono che lui sarebbe pronto a ridiscutere gli accordi presi con la Gregoraci in sede di divorzio. Accordi molto generosi nei confronti dell’ex moglie”

Sarà vero? Intanto sembra certo l’addio di Elisabetta Gregoraci al Grande Fratello Vip. La conduttrice non vuole trascorrere il Natale davanti alle telecamere bensì accanto al figlio di dieci anni Nathan Falco.