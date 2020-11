GF Vip, Elisabetta Gregoraci lascia la Casa. La decisione definitiva

Alfonso Signorini ha lanciato una bomba ad orologeria ieri sera in puntata. Il conduttore ha infatti annunciato ai suoi Vipponi che il Grande Fratello Vip proseguirà oltre i termini prestabiliti. Gli inquilini della Casa più spiata d’Italia sono stati invitati a proseguire il gioco fino a febbraio 2021. Non tutti, però, hanno accolto la notizia nel migliore dei modi. Una di queste è stata Elisabetta Gregoraci.

L’indiscrezione di un allungamento temporaneo del programma aleggiava da parecchio. Dopo la soffiata di Brosio su un possibile prolungamento del GF Vip, lo stesso Signorini aveva comunicato ai Vipponi quanto il programma stesse andando bene con gli ascolti. Tra le tante cose, infatti, li aveva più volte ringraziati ed elogiati per esser stati capaci di farsi voler bene dal pubblico di Canale 5 in così poco tempo. Non solo, il successo della trasmissione ha portato persino alla messa in onda serale del Grande Fratello Vip in due giorni settimanali, lunedì e venerdì.

Lo stesso Alfonso nella puntata di ieri ha ribadito che quella del 2020 sarà l’edizione più lunga della storia del GF Vip e per alleggerire la pillola ha regalato ai concorrenti dei filmati in cui i loro parenti li hanno incentivati ad andare avanti. Nonostante ciò, la reazione di alcuni concorrenti non è stata delle più felici.

In particolare, Elisabetta Gregoraci nel dopo-puntata ha riflettuto sulla situazione ed ha espresso la sua scelta: “La mia decisione ce l’ho già, basta così. Io quello che dovevo dare l’ho già dato quindi vado.” L’ex moglie di Briatore ha confessato che aveva sospettato un allungamento del programma ma che non pensasse fosse possibile andare oltre Natale. A farle prendere una decisione così netta sarebbe il legame con la famiglia, specialmente con il figlio Nathan Falco, per cui prova profonda nostalgia.

“Pensavo ad un allungamento ma prima di Natale. Poi non è detto che uno arrivi fino a febbraio. Io sono anche in nomination quindi può essere che non arrivo nemmeno a dicembre. Vi saluterò, per me è impensabile stare qui dentro e non passare il Natale con mio figlio e le persone che amo. Onestamente pensavo a una settimana in più o due, non mesi.”

Già diverse volte, anche in puntata, la Gregoraci aveva confessato di quanto fosse importante per lei ritrovarsi insieme alla propria famiglia durante le feste. Inoltre, aveva già minacciato la sua uscita nel caso si fosse andati oltre le due settimane di prolungamento del programma. “Per chi ha figli è un discorso diverso”, ha ribadito. Irremovibile, quindi. Resta ora da capire quando ha intenzione precisamente di fare i bagagli.

Oltre a Elisabetta Gregoraci, anche Dayane e Enock vogliono andarsene

Una reazione simile a quella di Elisabetta la hanno avuta anche Dayane Mello ed Enock Barwuah. Anche la modella ha infatti una figlia di sei anni che aspetta la sua mamma per Natale. Le preoccupazioni della Mello sono state le seguenti:

“Io non continuo, non posso stare lontana da mia figlia. Ve lo dico già che non vado avanti. Non esiste non lo farò. Questo Natale che lei ha 6 anni io lo faccio con lei.”

E ha ipotizzato l’entrata di altri concorrenti: ” Non dico che mollo, piuttosto che rinuncio. Poi ricordatevi che entreranno altri concorrenti carichi e noi siamo qui da 3 mesi.”

Enock, invece, parlando con Pierpaolo Pretelli ha confessato di essere mentalmente stanco per poter proseguire l’avventura dentro la Casa. Anche lui come Elisabetta avrebbe potuto sopportare due settimane in più, ma non oltre: