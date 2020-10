GF Vip Brosio svela prolungamento dello show. Gregoraci dura: “Vado via”

Il giornalista, nonostante Signorini gli abbia raccomandato di non spoilerare eventi accaduti fuori dal reality, cade in tentazione: svela che il GF Vip è stato prolungato e i suoi dubbi sui tamponi. Divampa la polemica nella Casa

Paolo Brosio, nonostante le raccomandazioni di Alfonso Signorini che gli ha consigliato vivamente e a più riprese di non spoilerare fatti e argomenti del mondo ‘esterno’, nelle prime ore passate nella Casa del Grande Fratello Vip ha rilasciato dichiarazioni che hanno acceso la curiosità degli altri inquilini. In particolare si è lasciato sfuggire che la produzione del reality ha deciso di prolungare il gioco ben oltre Natale (al momento la chiusura della trasmissione è prevista per febbraio 2021). L’esternazione non è affatto stata presa bene da Elisabetta Gregoraci.

“No, io sono mamma e devo tornare a casa. Io vado via prima, Natale lo devo passare con mio figlio”, ha chiosato l’ex moglie di Flavio Briatore. Brosio, poco prima, ha parlato anche della sua esperienza vissuta in prima persona con il coronavirus. Non solo, disquisendo dei test relativi al Covid e facendo notare che ora basta la negatività di un tampone per considerarsi guariti (prima bisognava averne due con esito negativo), ha così ragionato: “In questa storia dei tamponi c’è qualcosa che non va. Non sono attendibili”.

Gli autori del GF Vip hanno prontamente richiamato il giornalista, ma ormai il ‘sasso’ era stato lanciato, con tanto di reazioni degli inquilini. Tommaso Zorzi non ha trovato per nulla convincenti i ragionamenti di Brosio. “Se iniziamo col negazionismo…”, ha tuonato, visibilmente contrariato. A ruota è giunto il commento di Stefania Orlando che ha invitato la produzione del programma Mediaset ad intervenire.

Ultimo spoiler di Brosio, forse il meno ‘grave, quello relativo ad Alvaro Morata. Il calciatore nelle scorse settimane ha fatto ritorno a Torino, sponda Juventus, squadra in cui già aveva militato in passato. L’informazione di calcio mercato è stata riferita a Francesco Oppini, che è assai interessato alle vicende del mondo del pallone essendo un telecronista sportivo dell’emittente 7 Gold.

GF Vip 5, Andrea Zelletta rientra nella Casa

Nelle scorse ore ha fatto il suo rientro in Casa Andrea Zelletta. L’ex tronista di Uomini e Donne ha trascorso 48 ore fuori dal gioco, per cause al momento ignote.

Una volta rimesso piede tra le mura della dimora di Cinecittà ha dichiarato di aver passato “due giorni bruttissimi”, in cui gli è stato vietato persino di vedere la diretta dell’ultimo prime time, in onda ieri, venerdì 30 ottobre 2020. Il mistero attorno al giovane e alla sua temporanea sparizione si infittisce.