Grande Fratello Vip, Andrea Zelletta torna nella Casa: “Ho avuto paura”

Andrea Zelletta è rientrato al Grande Fratello Vip: è tornato nella Casa poco fa, nel primo pomeriggio quindi. Tutti gli altri concorrenti erano seduti a tavola per il pranzo, Andrea è arrivato dalla Mystery Room e appena lo hanno visto sono corsi tutti verso di lui ad abbracciarlo. Enock gli è saltato al collo, tutti erano molto felici di riavere Andrea Zelletta nella Casa del Gf Vip e ne sentivano la mancanza. Ha generato molto sconforto negli inquilini anche il non sapere perché fosse stato portato fuori così all’improvviso. Andrea non ha potuto dire nulla apertamente, ma tra le righe ha lasciato intuire qualcosa.

Zelletta ha raccontato i suoi ultimi due giorni fuori dalla Casa. Si trovava in una struttura lì vicino, era chiuso e isolato. Non ha potuto guardare la televisione, neanche la puntata di ieri sera, infatti non sapeva chi fosse stato eliminato. La produzione gli ha vietato di seguire la puntata e la diretta, gli ha solo fornito un libro per passare il tempo. “Sì, sto bene. Ho risolto tutto, sì. Non posso dire niente”, queste le prime parole dell’ex tronista.

Poi ha detto ai concorrenti di aver sentito la loro mancanza, ma era reciproco ovviamente. Anche il pubblico in realtà ha avvertito l’assenza di Andrea, che ultimamente stava entrando nelle grazie dei fan del Gf Vip 5. Gli hanno chiesto che fine avesse fatto e perché è stato fuori dalla Casa. Lui ha detto di non poter raccontare nulla, aggiungendo queste parole tra una risposta e l’altra:

“Io sto bene, sono stati due giorni molto lunghi. Due giorni brutti, bruttissimi. Appena sono uscito mi sono ca..to sotto. Sì, era una roba su di me. Ma tutto ok. Era una cosa di salute. Ho avuto paura all’inizio”.

Dunque nessun problema in famiglia né legale, come si era ipotizzato all’inizio nella Casa. Ma sono state due frasi di Elisabetta e Rosalinda a far intuire qualcosa in più. Quando Andrea ha ammesso di aver avuto paura, infatti, la Gregoraci ha detto era plausibile, visto che “ne hai fatti tre”. Rosalinda ha aggiunto che però “era impossibile”. Erano tre tamponi ed era impossibile che fosse positivo? Dunque Andrea Zelletta è uscito per un sospetto di Covid?

I concorrenti infatti, nonostante vivano isolati e senza contatti con l’esterno, vengono tenuti sotto controllo. Misurano ogni giorno la febbre e si sottopongono ai tamponi regolarmente. Quindi una spiegazione legata al Covid non è da escludere. Nulla può essere dato per certo, ma il dubbio rimane. Forse nelle prossime ore Andrea si lascerà sfuggire altro, intanto si gode il ritorno al Grande Fratello Vip.