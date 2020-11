GF Vip 5 ventunesima puntata: eliminato, nominati, verità svelate e pianti

Tutto quello che è accaduto lunedì 23 novembre 2020, minuto per minuto, nel corso di questo nuovo appuntamento. Tra eliminato, nomination, sorprese e nuovi scontri, le tensioni non sono mancate nella puntata numero 21 di questa quinta edizione del GF Vip

La ventunesima puntata del GF Vip 5 è iniziata con i saluti di Alfonso Signorini, il quale fa sapere al pubblico che questa sera renderà noto il tanto atteso comunicato ai concorrenti: questa edizione durerà fino a febbraio. Ma prima di dare questa importante notizia ai coinquilini, sono accaduti altri colpi di scena. Inizialmente ad attirare l’attenzione è stata Antonella Elia, che ha rivelato al pubblico e ai presenti in studio che la sua relazione con Pietro Delle Piane è finita, tanto che si è dichiarata single. Dopo questo annuncio, il conduttore è entrato dentro la Casa con il collegamento e ha subito fatto uscire fuori i vari problemi che ci sono tra i Vipponi!

Al centro della scena, ormai da qualche settimana, c’è Dayane Mello, che è finita al televoto contro Rosalinda, Francesco Oppini e Patrizia De Blanck. La Elia dallo studio ha preso nuovamente le difese della modella brasiliana, che intanto ha attaccato Andrea Zelletta. C’è chi è convinto che l’ex tronista segua le ‘istruzioni’ di Elisabetta Gregoraci, durante le nomination. Ovviamente la concorrente calabrese ha smentito il tutto. Oltre ad Antonella, anche Giulia Salemi ha difeso Dayane, esprimendo per lei delle belle parole. Subito dopo, Signorini ha aumentato la tensione in Casa mandando in onda un filmato che ritrae la Mello e Rosalinda durante una loro conversazione. Le due amiche hanno notato dei cambiamenti in Oppini.

In particolare, Dayane e Adua sono convinte che Francesco sia cambiato per avvicinarsi alla vittoria. Si è aperto inevitabilmente il discorso riguardante l’amicizia tra Tommaso Zorzi e Oppini. Il pubblico apprezza molto il loro legame e non sono mancate le supposizioni sul loro rapporto. A questo punto, Francesco ha ricevuto una graditissima sorpresa da parte del padre, che gli ha inviato un videomessaggio. Il conduttore è tornato su Dayane, che non ha da tempo più un’amicizia con Elisabetta. Quest’ultima è apparsa ancora abbastanza delusa da un’affermazione fatta dalla Mello, che la colpiva nel suo privato.

Una sorpresa è stata poi riservata a Patrizia De Blanck in questa puntata del Grande Fratello Vip. La Contessa ha potuto incontrare un suo ex fidanzato, un ortopedico. Alfonso è tornato nuovamente a parlare con la Mello, a cui ha mostrato alcune clip riguardanti sua figlia, la piccola Sofia. Non solo, la modella ha potuto ripercorrere la sua difficile infanzia. La Contessa ha poi ricevuto un’altra graditissima sorpresa: ha incontrato, sulla passerella, la figlia Giada.

L’eliminato di questa ventunesima puntata è Patrizia con il 6% di voti, che ha perso al televoto contro Oppini, Rosalinda e Dayane. Stefania Orlando non è riuscita a trattenere le lacrime, in quanto si è sentita in colpa per questa eliminazione, visto che proprio l’aveva nominata la settimana scorsa. La concorrente si è detta molto dispiaciuta per l’uscita della Contessa. Signorini l’ha rassicurata, facendo presente che è una persona buona e che non è stata l’unica a votarla. “Se la Contessa se ne è andata non è certamente responsabilità tua”, ha dichiarato Alfonso.

È arrivato poi il momento per i Vip di scoprire la verità sulla durata del programma e molti hanno avuto delle reazioni molto forti! Ha fatto una sorpresa a Zorzi la sua tata, Cecilia. Quest’ultima ha chiamato in diretta e ha invogliato l’influencer a proseguire questa esperienza fino alla fine. Sono iniziate le nomination e al televoto sono finiti ben sei concorrenti: Selvaggia, Enock, Rosalinda, Dayane, Elisabetta e Francesco.