Grande Fratello Vip dura di più, reazioni forti dei gieffini: pianti e crolli

Arriva il momento al GF Vip 5 per i concorrenti di scoprire qual è il comunicato che si trova dentro la misteriosa busta rossa. Inizialmente, Alfonso Signorini invita tutti i gieffini a guardare una clip che mostra i momenti migliori, in cui tutti loro hanno pianto, riso e scherzato. Tra abbracci, baci e litigi stanno facendo emozionare il pubblico. Per tale motivo, il programma ha scelto di continuare ad andare in onda fino ai primi giorni di febbraio. Il video con i best moments riesce a commuovere i gieffini, che non trattengono le lacrime. Dopo ciò, Signorini fa sapere ai Vipponi che sono riusciti ad arrivare a milioni di persone, con i daytime, le dirette 24 ore su 24 e le puntate due volte a settimana. Ed ecco che annuncia la verità sulla durata del reality show e lascia tutti senza parole. Per dare loro rassicurazione, il conduttore manda in onda i videomessaggi delle persone più care. La data esatta in cui si spegneranno le luci della Casa corrisponde all’8 febbraio 2021.

Scendendo nel dettaglio, a far commuovere i gieffini sono: la sorella di Andrea Zelletta, Guenda Goria per Maria Teresa, il marito di Stefania Orlando, la figlia di Dayane Mello, i genitori e la sorella di Rosalinda, i genitori di Pierpaolo Pretelli, Mario Balotelli per Enock Barwuah, la mamma di Tommaso Zorzi, Alba Parietti per Francesco Oppini e il figlio di Elisabetta Gregoraci. Ognuno di loro riesce a commuovere e a emozionare! In particolare, il gruppo di videoclip si ferma ancora prima di mostrare Nathan, il figlio di Elisabetta e Briatore. La conduttrice non fa in tempo a porsi delle domande che si sente subito la voce del bambino, il quale attualmente si trova a Dubai.

La Gregoraci si lascia andare a un pianto disperato e ammette: “Non ce la faccio”. In effetti, dallo studio si dicono incerte sul futuro della conduttrice calabrese nel reality Matilde Brandi e Myriam Catania. Le due ex gieffine sanno quanto possa essere difficile per Elisabetta proseguire la sua esperienza continuando a stare lontana dal figlio fino ai primi di febbraio. La Gregoraci è fortemente provata dalla notizia e i suoi coinquilini cercano di rassicurarla. Ma ecco che anche altri concorrenti si mostrano disperati di fronte a questo annuncio, fatta eccezione per Maria Teresa. La Ruta appare davvero molto felice all’idea di poter continuare a vivere nella Casa più spiata d’Italia ancora per molto altro tempo.

Pierpaolo riflette sulla questione e pensa che questo potrebbe rappresentare per lui un prolungamento di un contratto, pensando appunto al fatto che fa questo come lavoro. Ma Elisabetta non appare disposta a restare nella Casa per altri due mesi. Anche Zorzi e Oppini appaiono contrari a questa decisione. I due pensano di non poter resistere tutto questo tempo. Addirittura c’è chi pensa che questo sia uno scherzo di Alfonso, ma Giulia Salemi – è entrata solo poco tempo fa e dunque era già a conoscenza della notizia insieme a Selvaggia Roma – assicura loro che si tratta della verità.

Tutti i gieffini hanno comunque delle reazioni molto forti. Signorini nota, in effetti, che Tommaso è davvero sconvolto dall’annuncio. Intanto, sembrano contente per la notizia Rosalinda e Dayane. In studio si commenta il tutto e Antonella Elia ammette che, al posto loro avrebbe resistito, ma sarebbe sicuramente uscita dalla Casa psicologicamente toccata. Ora non resta che attendere per scoprire cosa decideranno di fare i concorrenti. Alfonso dà loro tutto il tempo per pensare. Sicuramente avranno modo di riflettere almeno fino ai primi di dicembre.

Proprio perché durerà di più questa quinta edizione, il programma farà entrare altri nuovi Vip.!