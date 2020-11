Nuovi concorrenti Grande Fratello Vip: Urtis, Malgioglio e Iannone?

Chi saranno i nuovi concorrenti del Grande Fratello Vip? Spuntano i nomi di Andrea Iannone e Cristiano Malgioglio, mentre quello di Giacomo Urtis sembra ormai certo. In queste ultime ore, è uscita fuori la notizia dell’arrivo del medico estetico. A svelarlo è stato l’influencer Amedeo Venza, sul suo profilo Instagram. Ed ecco che proprio sul social network pare arrivare la conferma. Scendendo nel dettaglio, Riccardo Signoretti ha rivelato al pubblico che lo segue che Urtis entrerà nella Casa più spiata di Italia, il prossimo lunedì 16 novembre 2020. Pare che il chirurgo dei vip sia pronto a rendere noto ciò che è nascosto nel suo telefono e che riguarda alcuni gieffini!

Secondo quanto scrive Signoretti, Giacomo porterà nel reality “foto, video e messaggi imbarazzanti”. Ma il suo non è l’unico nome, infatti il medico estetico è uno delle tante new entry che approderanno nel programma di Canale 5. Dopo le squalifiche inattese di Fausto Leali, Denis Dosio e Stefano Bettarini, la Casa è pronta ad accogliere altri gieffini. Tra questi nomi spunta quello di Cristiano Malgioglio, che ha già preso parte alla trasmissione in passato, come Giulia Salemi e Bettarini. Secondo quanto ha dichiarato proprio Alfonso Signorini in una puntata di Casa Chi, il cantante potrebbe fare il suo ritorno nella Casa più spiata d’Italia per creare nuovi colpi di scena. Mancherebbero ancora dei punti da definire per completare la trattiva. A detta del conduttore, Malgioglio potrebbe portare nel reality una ventata di buon umore.

Ma il grande colpo di scena potrebbe essere rappresentato dall’entrata di Iannone. Il pilota della MotoGP è stato squalificato per ben 4 anni per doping, come ha deciso il Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna, in Svizzera. Questo annuncio ha attirato l’interesse di Signorini, che vorrebbe averlo all’interno della Casa più spiata d’Italia. L’arrivo di Iannone, se mai ci sarà, è più probabile che avvenga nella prossima edizione del reality. Non resta ora che attendere per scoprire chi saranno le news entry che si aggiungeranno ai concorrenti già presenti!

Attualmente al televoto vi sono Massimiliano Morra e Stefania Orlando. Venerdì, però, non ci sarà alcuna eliminazione. Il meno votato dal pubblico andrà direttamente in nomination con altri gieffini.