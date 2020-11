Stefano Bettarini è stato squalificato dal Grande Fratello Vip 2020

Il Grande Fratello Vip ha deciso di squalificare Stefano Bettarini per la bestemmia pronunciata domenica scorsa. Un gesto che ha indignato la maggior parte dei telespettatori e che ha spinto la produzione del reality show ad ammonire pesantemente lo sportivo. Il conduttore Alfonso Signorini ci ha tenuto a puntualizzare che quello di Betta è stato un intercalare blasfemo che merita una giusta e adeguata punizione perché ha offeso molti spettatori.

“Da un professionista dei reality e da una vecchia volpe come te non me l’aspettavo. Certe espressioni fanno male ed hanno fatto male anche a me come credente”, ha osservato Alfonso Signorini. Stefano Bettarini ha infatti partecipato alla prima edizione del Grande Fratello Vip, a La Talpa, all’Isola dei Famosi, a Ballando con le Stelle, a Jump-Stasera mi tuffo, a Temptation Island Vip.

Stefano Bettarini ha prontamente chiesto scusa a tutti i fan del Grande Fratello Vip. Il 48enne ha però ribadito di essere molto credente e di non voler mancare di rispetto a nessuno. “Errori umani che purtroppo vengono fatti. È un reality. Chiedo scusa, mi sono reso conto subito di cosa mi era sfuggito”, ha dichiarato il fidanzato di Nicoletta Larini. Di fatto è durata tre giorni l’avventura di Bettarini alla quinta edizione del programma di Canale 5.

Stefano Bettarini è entrato venerdì 6 novembre dopo l’esperienza alla prima edizione del Gf Vip nel 2016, dove era arrivato fino in finale. Il suo ritorno è stato organizzato dagli autori per portare scompiglio nella Casa più spiata d’Italia visti i trascorsi dell’ex calciatore con Dayane Mello, Elisabetta Gregoraci, Pierpaolo Pretelli. Ma una bestemmia ha praticamente rovinato tutto e rispedito Bettarini a Viareggio, dove vive con la fidanzata Nicoletta.

Quella di Stefano Bettarini è la terza squalifica alla quinta edizione del Grande Fratello Vip. Il cantante Fausto Leali è stato cacciato per le sue frasi razziste nei confronti di Enock Barwuah mentre il web influencer Denis Dosio è stato squalificato per un’altra bestemmia. Entrambi non possono partecipare in studio alle varie puntate del Gf Vip a differenza degli altri concorrenti eliminati.